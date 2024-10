Ex DT de Colo Colo le cae con todo a Palacios por borrarse de la Roja: “Es feo lo que hizo, se cayó otra vez”

Carlos Palacios está en el ojo del huracán tras tomar la drástica decisión de borrarse de la selección chilena. La Joya argumentó motivos personales para dejar a la Roja a días de jugar ante Colombia, justo cuando Colo Colo está disputando partidos claves en la lucha por el título.

Esta postura del atacante ha sido bastante critica por el medio, sobre todo considerando el delicado presente del equipo de Ricardo Gareca en estas Eliminatorias. Para varios, la Joya está abandonando el barco en un momento crucial.

Uno que salió a cuestionar esta postura del jugador fue Gualberto Jara, ex entrenador de Colo Colo, quien en charla con el sitio BolaVip Chile lanzó sin tapujos que “es malo, es feo lo que hizo. Al menos yo, siento que uno no puede renunciar a la selección cuando está en forma activa. Diferente es cuando estás en el final de tu carrera, ahí se acepta. No se puede renunciar a la selección, bajo ningún sentido”.

“Es lamentable porque se le veía más medido, más tranquilo, más equilibrado y mucho más regular en su juego. Hablaba bien en relación a la posibilidad de ir a Boca Juniors y otra vez, cae. Es joven, tiene una larga carrera por delante”, agregó.

Para cerrar, el paraguayo aseguró que “él mismo se está sacando mientras esté Gareca. Tiene la posibilidad de Boca y uno no sabe lo que viene después. Pero, obviamente, la selección le da más brillo y le abre muchas más puertas”.

Cabe recordar que si bien es cierto Palacios no podrá estar en el Colo Colo vs Huachipato de esta tarde, sí podrá decir presente en el duelo ante La Calera de este miércoles 16 de octubre.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El próximo duelo de Chile será ante Colombia este martes 15 de octubre a partir de las 17:30 (hora de Chile) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. La Roja de Ricardo Gareca está obligada a ganar para salir del último lugar de estas Eliminatorias.