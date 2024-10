Ex seleccionados opinan sobre la salida de Carlos Palacios de la Roja: "Hay alguien detrás que está mal aconsejando"

La Selección Chilena aparenta caerse a pedazos. Pese a que en el partido ante Brasil se vieron ciertas mejoras con relación a los duelos anteriores de la era Gareca, la pesadilla parece no terminar.

En esta ocasión, fue la deserción de Carlos Palacios la que provocó la implosión en el Equipo de Todos. La Joya fue liberado por problemas personales y no estará en el avión a Barranquilla.

¿Qué pasará con este episodio de la Roja? Lo cierto es que todos los dardos apuntan a Carlos Palacios. Esto, porque la Joya ya había dado a entender que le molestaba la citación a la Roja.

Ahora, sin él en la Roja, la responsabilidad recaerá sobre César Pérez, último convocado por Gareca. Si a eso le sumamos la baja de Esteban Pavez, parecería que se le desarma el mazo al Tigre.

¿Qué opina el mundo del fútbol sobre lo acontecido con Carlos Palacios?

Redgol aprovechó la temática para llamar a dos relacionados con el mundo del fútbol. Yeyo Inostroza y Osvaldo Arica Hurtado fueron los que opinaron sobre el tema de Carlos Palacios.

Yeyo Inostroza: “Podría haber alguien detrás de lo de Carlos Palacios”

Jugador de Colo Colo en los ochenta y dos veces interino del Cacique, Yeyo Inostroza también fue parte de la Selección Chilena entre 1974 y 1980. Es por eso que es una voz con peso.

“En esta oportunidad podría haber alguien detrás que lo puede estar mal aconsejando. De todas maneras, es un chico que si tomara determinaciones solo, tampoco sería tan criterioso”, aseguró el ex DT.

“Es lamentable, porque no demostró en la selección lo que a veces demuestra en Colo Colo. No hay duda de que tiene calidad, pero no está todavía sosteniendo en el tiempo ese buen juego. Le da para mantener una línea altísima de fútbol”, complementó, dejando claro que su decisión es un error.

“Con esto se equivoca rotundamente. Porque cómo van a empezar a sacar los resultados y salir de las malas posiciones”, cerró.

Osvaldo Arica Hurtado: “Para hablar y comer pescado, Carlos Palacios debe tener mucho cuidado”

Osvaldo Hurtado tiene tres Copa América a su haber con la Selección Chilena. El DT ariqueño cree que las declaraciones de Carlos Palacios fueron un indicio de serios problemas.

“Hay que ser consecuente con lo que se declara ante el resto. La boca es loca y para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado“, señaló Arica Hurtado, quien cree que la Roja necesita de cada aporte.

“Se necesita de todos en estos momentos. Todos tenemos que estar y empujar este carrito hasta que podamos”, recalcó.

“Está presionado Palacios y muy mal asesorado“, cerró.