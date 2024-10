Carlos Palacios desató una nueva polémica en la selección chilena. El jugador de Colo Colo pidió salir de la convocatoria por “problemas personales” y es la primera baja de la Roja de cara al partido contra Colombia por las Eliminatorias.

Un nuevo dolor de cabeza para Ricardo Gareca, y que se suma a los malos resultados dentro de la cancha y que está como colista absoluto en las clasificatorias.

Pero esta decisión de Carlos Palacios de inmediato se relacionó con Juan Román Riquelme. El actual presidente de Boca Juniors se ha transformado en su amigo personal y casi mentor futbolístico. Por lo que todo indica que será el primer refuerzo de los xeneizes en 2025.

Pero la similitud no es tan solo dentro de la cancha ocupando el puesto de creador y con el talento al momento de enfrentarse al arco rival. Tras confirmarse la salida de Palacios en plena fecha de Eliminatorias, de inmediato se recordó el episodio que vivió Riquelme con su selección y que marcó un antes y un después en su carrera.

La comparación entre Riquelme y Carlos Palacios

Luego del mundial de 2006, el “10” trasandino decidió alejarse de forma definitiva de la selección. Esto también fue por problemas personales que el mismo jugador explicó con detalles.

“Por más ganas que tenga de jugar en la Selección, lo que más me importa es la salud de mi madre. Desde que terminó el Mundial, mi mamá ha terminado internada dos veces”, justificó Riquelme que en ese entonces jugaba por el Villarreal.

Alfio Basile logró lo imposible y convenció a Román para que disputará la Copa América de 2007 y los juegos olímpicos de Pekín en 2008 donde logró el oro. Pero su alejamiento definitivo fue con la llegada de Diego Maradona a la banca de la selección.

Incluso el campeón del mundo en México 86 sufrió un altercado similar a Gareca en la Roja ya que no le contestaba el teléfono. “Riquelme está convocado, me quise comunicar con él y no pude, no habrá escuchado los mensajes. La verdad es que estoy cansado de las interpretaciones, yo digo lo que pienso y punto. Si renunciás a la selección, no volvés más. Es definitivo”, sentenció.

Tras ello, Alejandro Sabella logró convencerlo para jugar nuevamente por Argentina. Pero ya con los años encima, el propio jugador reconoció que no estaba en condiciones de defender a su selección.

Ahora la incertidumbre en Chile es saber si pasará lo mismo con Palacios. Aunque acá el único que pierde es la selección chilena y profundiza la crisis que enfrenta en la actualidad.