Boca Juniors vive complicados días en el fútbol argentino, donde ya se habla del próximo entrenador que asuma el mando del equipo, tras la lamentable partida de Miguel Ángel Russo.

Si bien se determinó que hasta fin de temporada se haga cargo el cuerpo técnico del fallecido entrenador, con Claudio Úbeda a la cabeza, ya comienzan a sonar nombres para asumir el próximo año.

En ese sentido, dentro de las tres opciones que maneja el presidente Juan Román Riquelme aparece un ex entrenador de Colo Colo, quien podría vivir una nueva oportunidad con el cuadro de La Bombonera.

Se trata de Jorge Almirón, el último técnico que llegó a un final de la Copa Libertadores con Boca Juniors, quien apareció en un listado de los posibles técnicos.

Jorge Almirón puede regresar a Boca Juniors. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Jorge Almirón en la mira de Boca Juniors

Fue en Picado TV de Argentina, donde Gustavo Salvestrini, informó detalles de los próximos pasos que quiere dar Boca Juniors, donde tiene tres nombres para ser el nuevo entrenador.

“Los tres nombres que tiene en carpeta Juan Román Riquelme si no sigue el proyecto de Claudio Úbeda al mando de Boca Juniors son: primero el uruguayo Diego Aguirre y el segundo nombre es el brasileño Renato Gaucho quien estuvo en gremio y Fluminense”, explicó en primera instancia.

Fue cuando vino la gran sorpresa para los hinchas de Boca, al nombrar un posible regreso del DT que su último paso fue Colo Colo: “El tercer nombre que tienen en la lista es el del Jorge Almirón”.

