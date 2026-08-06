Fernando Gago mandaría a la cancha al nuevo volante debido a problemas en el mediocampo

Universidad de Chile vive su mejor momento en la era Fernando Gago. Claro que los problemas siempre llegan y esto obligaría a mandar a la cancha a Tobías Reinhart.

El Romántico Viajero viene de vencer a Unión San Felipe por la Copa Chile, con lo cual aseguró el primer lugar de su grupo y avanzó a octavos de final del torneo, donde enfrentará a Everton. En la Liga de Primera es escolta de Colo Colo, aunque a 12 puntos de distancia.

El debut forzado de Tobías Reinhart

Tobías Reinhart se convirtió en el segundo refuerzo de Universidad de Chile en este mercado de invierno. El argentino de 26 años viene de Reggiana de Italia, club recién descendido a la Serie C. Pese a esto, Fernando Gago tiene mucha esperanza en este volante.

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Reinhart fue anunciado poco antes del duelo contra Unión San Felipe y se esperaba que luego del choque ante Palestino el entrenador lo fuera evaluando para decidir un momento oportuno para su debut. Sin embargo, esto sería antes de lo imaginado.

De acuerdo a Cooperativa, el nuevo volante argentino podría sumar minutos ante el Tino-Tino en la 18° fecha de la Liga de Primera. Esto debido a que en este encuentro no podrá estar Lucas Barrera por acumulación de amarillas. Israel Poblete, otra alternativa, salió lesionado ante el Uní-Uní.

Reinhart espera su estreno en el Bulla. Imagen: U. de Chile

De esta manera, Tobías Reinhart tendría la opción de ser considerado para el duelo con sus vecinos de La Cisterna y así, poder sumar sus primeros minutos en Universidad de Chile. El Romántico Viajero no tiene margen de error si es que quiere tener la esperanza de alcanzar a Colo Colo.

El partido entre Universidad de Chile y Palestino será este domingo 9 de agosto a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional. El Bulla podría presenciar ese día el estreno de Reinhart y de paso, seguir estirando el buen presente de los dirigidos por Pintita.