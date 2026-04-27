DT de Universidad de Concepción ningunea triunfo de Colo Colo: “Fuimos superiores”

Colo Colo volvió a subir a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, sitio que comparte con el sorprendente Deportes Limache, ambos con 21 puntos.

Los albos son punteros gracias a la victoria in extremis que consiguieron este domingo ante Universidad de Concepción, rival al que vencieron por 2-1 en los minutos final del partido.

La amarga derrota ante Colo Colo fue analizada por el DT de los penquistas, Leonardo Ramos, quien le bajó el perfil a lo sucedido y aseguró que su equipo fue superior al rival.

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Leo Ramos asegura que la U de Conce fue superior a Colo Colo

Leo Ramos habló tras el partido disputado en el estadio Ester Roa y se mostró contento por el nivel mostrado por sus pupilos, esgrimiendo que levantaron en el complemento.

“La sensación que me queda es que el equipo en el segundo tiempo cambió su manera. Creo que fuimos superiores al rival“, dijo el ex defensor central de Colo Colo.

Leonardo Ramos analizó la derrota de la U de Conce ante Colo Colo. Foto: Marco Vázquez/Photosport

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Luego, el estratega indicó que “cuando tienes una superioridad de esa manera, si contra equipos grandes no lo defines rápido, puedes llegar a sufrir hasta el último, como nos pasó hoy”.

“Me quedo con la segunda parte del segundo tiempo. El equipo puede y debe hacer lo que hizo, ser protagonista total del partido”, cerró Leonardo Ramos.

En síntesis

Javier Correa aseguró el triunfo de Colo Colo por 2-1 ante Universidad de Concepción.

aseguró el triunfo de por 2-1 ante Universidad de Concepción. El Cacique y Deportes Limache lideran la tabla de posiciones con 21 puntos cada uno.

lideran la tabla de posiciones con cada uno. El entrenador Leonardo Ramos afirmó que su equipo fue superior al rival durante el complemento.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera