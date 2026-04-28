El Club Social y Deportivo Colo Colo anunció el fichaje de Chris Vorpahl para su equipo de voleibol femenino, quien arriba al Cacique con el objetivo de conseguir el primer título de la Liga A1 para la institución.

“Para mí es un paso muy importante el que estoy dando hoy día. Me desafía muchísimo llevar a un club como Colo-Colo a lo más alto. Creo que se lo merecen. El trabajo que vienen haciendo con inferiores ha sido contundente, sólido y creo que la rama se merece esa estrella en la primera división”, afirmó la deportista.

“Voy a estar a disposición del club en lo que necesiten. Mi intención es ser el mejor elemento para que podamos conseguir el objetivo de este año. Para mí esto es como una nueva oportunidad, así que lo voy a tomar con mucho respeto y con la responsabilidad que amerita estar y llegar a una institución así de grande”, complementó la deportista.

Vorpahl llega a Colo Colo para salir campeona

Colo Colo queda feliz con su fichaje para el vóleibol

En tanto, el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edmundo Valladares, señaló que “para nosotros es muy importante poder sumar un refuerzo de la categoría de Chris, una de las mejores jugadoras de la historia de Chile”.

Agregó el dirigente que “tenemos toda la ilusión de poder dejar a Colo Colo en lo más alto y poder consolidar este año un trabajo que lleva muchísimo tiempo y que nos permita confirmar que el proyecto del Club Social y Deportivo Colo Colo es un proyecto integral, que va mucho más allá del fútbol y que tiene al voleibol femenino como su deporte más destacado también a nivel de inferiores y que ojalá podamos confirmarlo también en nuestro primer equipo”.

Publicidad

Publicidad

ver también Abren convocatoria para voluntarios del Mundial Femenino Sub 17 de Vóleibol en Chile

Chris Vorpahl ha destacado tanto en el voleibol indoor como en el vóleibol playa, construyendo una carrera llena de logros nacionales e internacionales.

En el voleibol de sala brilló especialmente con Boston College, donde consiguió múltiples títulos nacionales, consolidándose como una de las jugadoras más importantes del país. También fue parte de la selección chilena y tuvo experiencias internacionales en Argentina, Chipre e Indonesia, destacando su campeonato invicto en la liga argentina con Villa Dora.

Más adelante decidió dar un gran paso en su carrera al cambiar al vóleibol playa, donde junto a Francisca Rivas formó una de las duplas más exitosas de Chile. Lograron importantes medallas en Juegos Bolivarianos, Juegos Odesur y alcanzaron un histórico primer lugar en el Circuito Sudamericano, siendo la primera dupla femenina chilena en conseguir ese logro.

Publicidad

Publicidad

Tras su participación en los Panamericanos Santiago 2023 y su regreso al voleibol indoor en 2024, continuó consolidándose como una figura clave del deporte nacional. Este año se suma a Colo Colo para aportar su experiencia, liderazgo y trayectoria para seguir haciendo historia en el vóleibol chileno.