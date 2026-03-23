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Vóleibol

Abren convocatoria para voluntarios del Mundial Femenino Sub 17 de Vóleibol en Chile

Se seleccionarán 240 personas para apoyar la organización del torneo que se disputará en agosto. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de abril.

Por Felipe Escobillana

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Chile ya comienza a vivir el ambiente del Mundial Femenino de Vóleibol Sub 17 y lo hace activando uno de sus pilares organizativos: el voluntariado.

La organización confirmó la apertura del Programa General de Voluntariado, que busca convocar a 240 personas para ser parte del evento internacional que se desarrollará entre el 6 y el 16 de agosto en el país.

La iniciativa está dirigida a personas comprometidas y entusiastas que quieran aportar con su tiempo y habilidades en distintas áreas de la organización, compartiendo además una experiencia única junto a delegaciones de diversos países.

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Postulación abierta hasta fines de abril

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de abril, y quienes deseen participar deberán cumplir con algunos requisitos: tener 18 años cumplidos al 1 de junio de 2026, contar con disponibilidad entre el 4 y el 18 de agosto y residir en la Región Metropolitana o en las comunas de San Felipe o Los Andes.

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Desde la organización destacaron que el voluntariado será clave para el desarrollo del campeonato, que reunirá a las futuras estrellas del vóleibol mundial en territorio chileno.

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Las inscripciones ya están disponibles a través de un formulario online que está en el sitio www.ind.cl, dando inicio al camino para ser parte de uno de los eventos deportivos juveniles más importantes que albergará el país.

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