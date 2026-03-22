Esta tarde el equipo Sub 20 de Santiago Wanderers busca hacer historia. El cuadro caturro enfrenta en Ecuador desde las 18:30 horas a Flamengo de Brasil en la gran final de la Copa Libertadores Sub 20, buscando el primer título continental en la historia del club en todas las categorías.

El cuadro verde viene de eliminar a Palmeiras en las semifinales del torneo tras vencer por 2-1, donde la gran figura del partido fue Christian Silva, quien con un doblete le dio la clasificación a su equipo.

Al frente estará un duro desafío, ya que Flamengo es el actual bicampeón de esta competencia, lo que se traduce en la verdadera potencia que es a nivel juvenil. Por lo mismo, en Valparaíso quieren a toda la comuna apoyando, razón por la cual informaron un notable iniciativa.

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La pantalla gigante donde se podrá ver gratis a Santiago Wanderers

Camila Nieto, alcaldesa de Valparaíso, aseguró en sus redes sociales que el duelo entre Santiago Wanderers vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores Sub-20 se podrá ver en una pantalla gigante.

La final entre Santiago Wanderers y Flamengo podrá ser visto en una pantalla gigante en Valparaíso.

Esta estará emplazada en la tradicional Plaza Victoria, en pleno corazón de Valparaíso, donde se espera que lleguen miles de hinchas caturros y vecinos para ver en masa este histórico partido para el club.

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Para facilitar el arribo de quienes quieran ver el partido en el lugar se cerró el tránsito en la calle Molina y se instalaron baños químicos. Así las cosas, la mesa está servida para disfrutar de un partido que apunta a ser histórico.

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Santiago Wanderers vs Flamengo: Horario y dónde ver en TV abierta

Este compromiso se jugará a partir de las 18:30 horas de Chile en el Estadio IDV de Quito, Ecuador. Podrá ser visto por TV abierta en la señal de Chilevisión.

CHV Televisión por cable

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

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