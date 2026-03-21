Santiago Wanderers logró la hazaña y se metió en la final de la Copa Libertadores Sub-20 tras vencer al Palmeiras por 2 goles a 1. Ahora, la escuadra nacional se enfrentará al Flamengo este domingo 22 de marzo.

En medio de las celebraciones, los familiares de las figuras del encuentro no ocultaron su felicidad y en conversación con LUN, al término del encuentro, la madre de Vicente Lagos, María José Pastene señaló: “Cuando terminó el partido sentimos felicidad y orgullo por lo que estaban logrando los chicos. Nuestro abrazo estuvo lleno de emociones, precisamente por la instancia a la que han llegado”.

Asimismo, agrega: “Es fruto de esfuerzo y sacrificio. Vicente estaba muy emocionado. Le dijimos que estábamos orgullosos de él y de todos sus compañeros, que tenía que vivir a concho este momento y seguir luchando por sus sueños. También le prometimos que mientras se pueda, siempre estaremos ahí para apoyarlo”, puntualizó.

La barra que acompaña a Santiago Wanderers en Libertadores

Sobre la barra que animó a los jugadores durante este campeonato, Pastene comenta que son un grupo de siete familias, alrededor de 10 personas, donde coordinan para ir juntos al estadio y además, realizar otras actividades.

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“Llegamos a Quito el lunes de la semana pasada, viajamos con mi marido y otra mamá del grupo. Con mi esposo somos independientes, tenemos una empresa de transporte en Valparaíso pudimos viajar sin problemas”, señaló María José.

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“Hace 10 años Vicente es parte de la institución y poder ver el resultado del esfuerzo y sacrificio de cada jugador y el cuerpo técnico es muy emocionante”, destacó.

¿Cuándo juega Santiago Wanderers contra Flamengo?

El encuentro por la final de la Copa Libertadores Sub-20 se disputará este domingo a las 18:30 horas y la transmisión en TV abierta estará en manos de Chilevisión y también en sus plataformas digitales.