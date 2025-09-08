Con 19 partidos en línea sin conocer la derrota y siendo líderes de su grupo rumbo al ascenso a Tercera A, el sorprendente Deportes Rancagua sigue sacando aplausos en el fútbol chileno. Ahí, quien comanda el equipo es un viejo conocido: Rodrigo Pérez.

El ex lateral zurdo formado en O’Higgins, que debutó con Manuel Pellegrini e hizo historia como campeón con Cobreloa en el Estadio Monumental (2003), relata a RedGol su presente, repasando también sus hitos.

“Mi presente es Deportes Rancagua (Tercera B), club que compró Michael Jiménez, el que iba a comprar O’Higgins. Un proyecto bastante atractivo, con ocho profesionales del cuerpo técnico, Cristián Trejo, Luis Flaco Medina, Hugo Brizuela… Nada que enviarle a un equipo profesional”, parte contando.

Su presente y los hitos de su carrera

Rodrigo Pérez se paseó por la selección chilena, Cobreloa y Alianza Lima teniendo exitosas campañas que lo tienen hoy como el DT sensación del fútbol chileno tras su campaña en Rancagua Sur. Es ahí donde recuerda sus hitos y repasa al medio nacional.

“Estamos muy contentos con lo que se nos ha dado en el torneo, van 19 fechas invicto y las cosas han sido muy positivas. Estamos primeros y en busca del objetivo que es subir de división”, recalca.

En relación a sus inicios como futbolista, el emblema loíno destaca a René Serrano, quien lo puso de lateral tras hacer de volante de creación hasta la Sub 15.

“Uno copia las cosas buenas. Tuve muchos entrenadores, Nelson Acosta, a Manuel Pellegrini, Jorge Socías… Recuerdo el Cobreloa bicampeón, un equipo equipo donde más que buenos jugadores, era un grupo guapito, todos al frente. No es casualidad en Cobreloa haber jugado cuatro finales seguidas”, recuerda.

¿Alguna deuda en su carrera? Sin pelos en la lengua, Rodrigo Pérez concluye que “cuando las cosas no son, no son de verdad. Hay que decirlas y este país de repente somos mojigatos, no se dice”.

“Pero más allá de eso, uno tiene que ser siempre de la misma manera. Como lo dije un día, ‘es difícil que me ponga chupamedias a los 50 años'”, cerró.

