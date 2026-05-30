El chileno logró posicionarse y venció en tres sets a la joya francesa, sellando así su paso a cuarta ronda del Grand Slam.

Este sábado, el tenista chileno Alejandro Tabilo salió a la cancha para disputar la tercera ronda de Roland Garros frente al francés Moise Kouamé, joven promesa de 17 años que recibió una invitación al cuadro principal y actualmente se ubica en el puesto 328 del ranking ATP.

El encuentro se desarrolló en la cancha Suzanne Lenglen, donde la primera raqueta nacional, ubicada en el lugar 36 del escalafón mundial, buscó avanzar a la siguiente fase del segundo Grand Slam de la temporada.

Tabilo vs Kouamé

El encuentro comenzó cuesta arriba para el chileno. Si bien Tabilo se quedó con el primer game del partido, el francés reaccionó de inmediato y se adjudicó los dos siguientes, tomando rápidamente la delantera y poniendo presión sobre la raqueta nacional en el arranque del primer set.

Sin embargo, Tabilo logró avanzar y tras un intenso duelo por el punto terminó 2 a 3. Pero el francés no dio espacio a errores y sumó su cuarto y quinto punto. Ante esto, el chileno volvió a entrar en terreno y sumó 2 puntos al hilo, dejando el primer set 5 a 4 en favor del francés, el cual finalmente terminó con 6 a 4, set para Kouamé.

Sin embargo, Alejandro Tabilo reaccionó en el segundo parcial y mostró una versión mucho más sólida de su juego. El chileno logró imponer sus condiciones desde el fondo de la cancha, consiguió quebrar el servicio de su rival en momentos clave y se quedó con el set por un contundente 6-3.

El chileno logró el triunfo en la tercera ronda de Roland Garros (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

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En el tercer set Tabilo nuevamente se posicionó y venció al francés por un contundente 6 a 3 llegando con esa ventaja al cuarto set.

En el cuarto set la situación se emparejó y terminaron con un tie break, donde el tenista chileno se impuso 11 a 9 quedándose con el set y con el match.