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Mercado de fichajes

Colo Colo pone sus ojos en una de las grandes figuras de la Roja Sub-20: “Yo sé que preguntó”

El jugador de la Roja Sub-20 aparece en el radar del cuadro albo para el próximo mercado de fichajes. Sin embargo, su reciente renovación hasta 2028 y el alto valor de una eventual transferencia complican cualquier negociación.

Por Andrea Petersen

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Los albos preguntaron por jugador de la Roja Sub-20.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLos albos preguntaron por jugador de la Roja Sub-20.

Ian Garguez es una de las grandes figuras del Campeonato Nacional. Por lo mismo, Palestino aseguró su continuidad a comienzos de año con una renovación de contrato hasta 2028. Sin embargo, pese a tener un vínculo de largo plazo, el jugador podría protagonizar uno de los movimientos del próximo mercado, y ya hay un grande del fútbol chileno que consultó por su situación.

Según reveló Coke Hevia en Radio Pauta, el puntero de la Liga está interesado en el jugador. “Colo Colo yo sé que preguntó por Ian Garguez y vale mucha plata, pero Colo Colo, por más que Aníbal Mosa te diga ‘nosotros, no sé que..’ Si Colo Colo no tiene un peso”.

A lo que Nicolás Peric agregó: “Va a depender mucho de que negocio quiera hacer Colo Colo con Palestino y ¿querrá Palestino hacer ese negocio y esperarlo a futuro?”.

/Photosport

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El gran presente de Colo Colo

El panel del espacio analizó el presente de los albos, quienes marchan solidos en el primer lugar de la Liga de Primera con 33 puntos, sacando 10 puntos de ventaja a Universidad Católica que va en el segundo lugar.

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“Yo sé que Aníbal le gusta estos momentos pomposos y dar nombres y salir… Aníbal, presi, no hay nada que hacer, este equipo juega bien, juega cada 6 días, tiene a Arturo Vidal en un nivel extraordinario físicamente”, señaló Nico Peric.

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“Ahora, si van, salen campeón y tienen que jugar Copa Libertadores miércoles a domingo, sí tráiganle alguien que le pueda hacer Arturo Vidal, porque no va a aguantar, pero ahora no necesita”.

Por su parte, Hevia también estaba de acuerdo con esto y agregó: “Ahora no debiera traer a absolutamente nadie, saben en quién tienen que gastar la palta, a renovarle a Leandro Hernández”.

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