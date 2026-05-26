El Tino igualó 1-1 su último partido copero internacional de 2026 y se quedó con un mísero premio de consuelo: un punto y su único gol en el certamen.

Palestino y Deportivo Riestra jugaron nada más que por cumplir en la Copa Sudamericana, pues ni el cuadro chileno ni su par argentino tenían chances de acceder a los octavos de final en el Grupo F. Y este choque entre equipos que quedaron fuera terminó igualado.

Como era de esperarse, probablemente. El Tino empató 1-1 frente al equipo trasandino en el estadio Municipal de La Cisterna. Eso sí, el visitante se puso en ventaja mediante Juan Randazzo. El espigado defensor conectó un cabezazo tras un preciso centro de Facundo Miño.

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Dejó literalmente parado al portero del Tino, Sebastián Pérez. Pero en los 42 minutos apareció Nelson da Silva para empatar. Lo hizo con una pirueta que sirvió para meter el balón en la portería defendida por el ex Unión La Calera Ignacio Arce.

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Copa Sudamericana: Palestino termina con un expulsado en el empate vs Riestra

Palestino sufrió la expulsión de Dilan Salgado en el segundo tiempo frente a Riestra y eso conspiró contra el objetivo de cerrar con un triunfo su participación en la Copa Sudamericana. Una patada demasiado arriba le costó la roja directa al ariete surgido en las inferiores árabes.

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“Una entrada durísima, totalmente fuera de contexto. No lo puede creer Guillermo Farré”, describió el relator de ESPN, Alejandro Calumite, para graficar la reacción del DT del Tino. A pesar de eso, los locales pudieron ganar con un tiro de Gonzalo Tapia que Nacho Arce controló bien en doble instancia. El 1-1 estaba sentenciado.

Revisa el compacto del partido

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Así terminó el Grupo F de la Copa Sudamericana 2026

Palestino cerró el Grupo F con tres puntos al cabo de seis partidos en la fase grupal.