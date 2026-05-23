El Tino venció por 2-1 a los Cementeros gracias a una tremenda noche del "20", quien anotó los dos tantos para volver a Santiago con los tres puntos. ¡Así quedaron ubicados al cabo de 13 fechas!

Palestino tuvo un motivo de festejo en su visita a Unión La Calera y, en gran medida, fue por Gonzalo Tapia. El cuadro tetracolor venció por 2-1 al elenco rojo y confirmó el repunte que han tenido desde que cambiaron al director técnico tras la salida de Cristian La Nona Muñoz, aunque no bastó para pasar en la Copa Sudamericana.

El Tino se puso en ventaja gracias a una combinación de alta calidad técnica dentro del área. Aunque también una importante dosis de fortuna: Bryan Carrasco habilitó a Gonzalo Tapia con un vistoso toque. Y el exjugador de A.C. Barnechea remató al arco.

La pelota se desvió en Michael Maturana y dejó sin chance de reacción al golero argentino Nicolás Avellaneda. Corrían 8 minutos de juego y el cuadro visitante se puso en ventaja. Al rato, poco después de la media hora, Tapia volvió a anotar. Esta vez con un tiro rasante muy bien ubicado.

Gonzalo Tapia celebra junto a César Munder. (Manuel Lema/Photosport).

Como cada vez que marca, el “20” festejó con fervor su conquista para felicitar al asistidor, Nelson da Silva. Aunque antes del descanso, los Cementeros descontaron con un golazo. Fue gracias a un tiro libre del uruguayo Kevin Méndez, quien venció la resistencia del portero Sebastián Pérez. El Zanahoria tuvo una intervención fenomenal a un cabezazo del Sacha Sáez.

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La Calera sufre la expulsión de Camilo Moya y Palestino celebra una ajustada victoria

En los 65 minutos del encuentro, hubo una expulsión que dejó con 10 jugadores a Unión La Calera en el duelo frente a Palestino. Después de mirar el VAR, se decidió tarjeta roja para Camilo Moya por “jugar el balón de manera brusca”, según explicó el árbitro Gastón Philippe para todos los presentes en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Otra imagen del festejo del Tino en el Nicolás Chahuán Nazar. (Manuel Lema/Photosport).

El “5” le entró con fuerza a César Munder y el juez lo mandó a las duchas tras chequear las imágenes. Una sanción que mermó sobremanera las posibilidades caleranas. De todas formas, el equipo adiestrado por Martín Cicotello buscó una recompensa que no encontró. Pese a los varios intentos, como aquel tiro al travesaño que hizo Carlo Villanueva.

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Por lo pronto, el cuadro local sigue peligrosamente cerca de la zona de descenso directo, mientras que los pupilos del argentino Guillermo Farré pueden pensar en pelear por los cupos internacionales.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Luego del triunfo de Palestino vs La Calera, así quedaron árabes y cementeros en la tabla al cabo de 13 fechas.