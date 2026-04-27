En Universidad Católica están intentando sacudirse rápido de su dura derrota ante la U en el Clásico Universitario 202. Y es que los cruzados mostraron una de sus peores caras en el Estadio Nacional el pasado sábado, en un partido donde estuvieron muy lejos de su mejor versión.

Uno de los rendimientos más opacos en le recinto de Ñuñoa fue el de Justo Giani. El argentino, que venía haciendo varios goles en los partidos previos, no pudo marcar diferencias en el equipo de Daniel Garnero.

No obstante, tras la caída se dio el tiempo de tocarle la oreja a la U al asegurar que “tenemos la suerte de jugar copa internacional. Hay otros equipos que tienen que esperar al otro fin de semana (para jugar), nosotros no”.

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Piden que Giani gane algo en Universidad Católica antes de hablar

Uno que analizó estos dichos del argentino fue el periodista Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura afirmó que “yo le recomendaría a Giani, a diferencia de Zampedri por ejemplo, que si tiene espalda para decir lo que quiera en Chile, que lo ha ganado todo, porque es una figura de nuestro fútbol, lo mejor es guardar silencio muchas veces”.

Justo Giani nunca pudo destacar en Universidad Católica en esta Clásico Universitario 202. | Foto: Photosport.

“Entiendo aquello de jugar un poquito y endulzar el oído del hincha. Debe estar amargado por la derrota, pero al final cuando tú quieres vender humo, se te devuelve rápidamente”, agregó.

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Para cerrar, el comunicador avisó que “es mejor que juegue mejor en la cancha. En el primer tiempo no la tocó. En el segundo tiempo tuvo dos chances, dos cabezazos que fueron desviados y otro lo atajó Castellón. Giani, gana algo antes de chicanear al clásico rival”.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados volverán a la acción ante Barcelona de Guayaquil este miércoles 29 de abril a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026.

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En síntesis

Justo Giani fue criticado por el periodista Cristián Caamaño tras el Clásico Universitario.

fue criticado por el periodista Cristián Caamaño tras el Clásico Universitario. Universidad Católica perdió ante la U en el Clásico Universitario 202 disputado el sábado.

en el Clásico Universitario 202 disputado el sábado. Caamaño afirmó en Radio Agricultura que Giani debería jugar mejor antes de burlarse de la U.

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