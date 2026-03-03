River Plate de Paulo Díaz pasa por un momento delicado. Para salir de la crisis, la dirigencia del club confirmó que Eduardo Coudet será el nuevo entrenador del primer equipo.

Cuando Marcelo Gallardo regresó al club a mediados de 2024, pocos imaginaban que le iba a ir tan mal, aunque bien dicen que las segundas partes nunca son buenas. El Muñeco cerró sin títulos esta nueva etapa, pese a la millonaria inversión realizada en el plantel.

El nuevo técnico de River Plate

Una vez confirmada la salida del Muñeco, comenzó la danza de nombres por el Estadio Monumental. Desde Hernán Crespo hasta Matías Almeyda, aunque siempre se perfiló como el favorito Eduardo Coudet. El Chacho es reconocido en la Banda Sangre.

Coudet jugó en River Plate entre 1999 y 2004, salvo un breve paso por Celta de Vigo en 2002. Se ganó el cariño de los hinchas como futbolista y ya como técnico, dejó muy buena imagen en Argentina con sus campañas en Rosario Central y Racing. En la Academia, fue campeón junto a Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz.

El principal problema para el arribo de Chacho Coudet a los Millonarios, es que actualmente estaba dirigiendo a Deportivo Alavés de España, con quienes pelea por no descender. Sin embargo, todo se habría encaminado y el ex compañero de Marcelo Salas será el nuevo DT de River. Así lo señaló su propio presidente.

“Coudet está confirmado como el nuevo DT de River. Mañana al mediodía haremos el anuncio oficial”, indicó Stefano Di Carlo a ESPN F90. De esta manera, regresará al fútbol argentino y se pondrá nuevamente la Banda Sangre, aunque esta vez como técnico.

Coudet dejará Alavés para firmar por River. Imagen: Getty

Paulo Díaz intentará ganarse la confianza de Chacho Coudet y retomar el protagonismo que había perdido en el último tiempo con Marcelo Gallardo. En las próximas horas el nuevo DT debería arribar a Buenos Aires para iniciar su era en el Estadio Monumental.