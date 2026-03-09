Universidad de Chile se prepara para la salida de Michael Clark de la presidencia de la concesionaria Azul Azul, por lo que ya hay dos fuertes nombres para tomar el mando bullanguero.

Por un lado, según publicó El Mercurio, aparece José Ramón Correa, abogado y uno de los directores más controversiales, además que, según Bolavip Chile, la gran carta es Cecilia Pérez.

La inminente salida de Michael Clark de la presidencia de Azul Azul no solo marca el fin de una era cuestionada por la CMF; abre paso a la figura que, en la sombra y en la luz, ha concentrado el poder real en el Centro Deportivo Azul: Cecilia Pérez.

La exministra se perfila hoy como la carta principal para tomar el timón, apoyada en una estructura de funciones que la hace prácticamente indispensable, aunque no exenta de resistencias institucionales.

Cecilia Pérez ha sido el brazo derecho de Michael Clark en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

ver también Ex ministra de Piñera asoma como candidata para remplazar a Michael Clark en Azul Azul

Cecilia Pérez por sobre Correa en el sillón de Azul Azul

Cecilia Pérez se muestra como el personaje más fuerte dentro del directorio de Universidad de Chile, obviamente, desde el ala política, pero también por los roles que ha tenido que asumir: vicepresidenta, asuntos públicos e, incluso, en la comisión fútbol para hablar de refuerzos.

Publicidad

Publicidad

Justo lo que necesitan con la inminente salida de Michael Clark, donde deberá asumir la vocería en la situación con la situación de la CMF, pero también temas importantes como la nueva Ley de Sociedades Anónimas, incluso la posible salida de Francisco Meneghini.

El gran problema, para los hinchas, es que sigue la línea de Clark, además que es resistida por un minoritario bloque opositor, como las dudas que genera su dualidad de funciones que miran desde la Casa de Estudios de la Universidad de Chile.

En ese sentido, el factor político es lo que más le abre las puertas, a diferencias de José Ramón Correa quien, si bien cuenta con la confianza de Michael Clark, entienden que hay un peso mayor en Pérez a la hora de ser la nueva cara de la U.

Publicidad

Publicidad