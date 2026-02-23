La Primera B dio inicio a una nueva temporada y Rangers de Talca tuvo un arranque complicado, tras caer por 2.0 como local ante Deportes Antofagasta, en un partido donde los albirrojos dejaron varias dudas y recibieron múltiples críticas.

Frente a este escenario, su entrenador Erwin Durán se refirió al difícil comienzo de campeonato, adoptó una postura tajante y explicó cómo enfrentarán el resto de la temporada.

“Los jugadores no tienen la responsabilidad de nada, teníamos hartas bajas, no era lo que esperábamos, muy erráticos, sabíamos exactamente que es lo que iba a buscar el rival, transiciones rápidas, esperar nuestro error, que nos equivocáramos”, comentó el técnico postpartido.

Asimismo, acepta que no comenzaron bien. “No estuvimos a la altura, tuvimos que improvisar en algunos puestos, la citación se hizo sola, teníamos los 18. Sabíamos que el primer partido, a algunos no les iba a dar el físico. No teníamos ningún volante central”, señaló, según recoge Primera B Chile.

Plantel de Rangers cerrado

En la misma línea, reveló que no se reforzarán esta temporada. “Lamentablemente, a mí se me comunica que el plantel está cerrado, uno puede pensar muchas cosas, pero el plantel por ahora, se me comunica que ya no hay posibilidades de integrar a nadie más”.

“Con lo que tenemos, tenemos que mejorar, confío plenamente en los jugadores que tenemos, podemos tener algunas variantes. Tenemos que levantarnos, ser fuertes, el nivel de juego tiene que subir, no es lo que esperamos

Asimismo, Durán puntualizó que comprende la molestia de los hinchas, pero que nada está sellado. “Entiendo la frustración de la gente, tantos años ya en la B, pero nosotros somos los primeros que confiamos que con trabajo esto se puede revertir, esto está recién comenzando”.