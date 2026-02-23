Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Tras duro comienzo: club de Primera B revela que no traerán más refuerzos: “Se me comunica que…”

El equipo tuvo un duro comienzo en la Primera B, donde cayeron en su debut contra los Pumas. Ante esto, el DT de la escuadra alzó la voz.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El equipo confirmó que no llegarán nuevos jugadores.
© ANDY MANZANARES/PHOTOSPORTEl equipo confirmó que no llegarán nuevos jugadores.

La Primera B dio inicio a una nueva temporada y Rangers de Talca tuvo un arranque complicado, tras caer por 2.0 como local ante Deportes Antofagasta, en un partido donde los albirrojos dejaron varias dudas y recibieron múltiples críticas.

Frente a este escenario, su entrenador Erwin Durán se refirió al difícil comienzo de campeonato, adoptó una postura tajante y explicó cómo enfrentarán el resto de la temporada.

“Los jugadores no tienen la responsabilidad de nada, teníamos hartas bajas, no era lo que esperábamos, muy erráticos, sabíamos exactamente que es lo que iba a buscar el rival, transiciones rápidas, esperar nuestro error, que nos equivocáramos”, comentó el técnico postpartido.

Asimismo, acepta que no comenzaron bien. “No estuvimos a la altura, tuvimos que improvisar en algunos puestos, la citación se hizo sola, teníamos los 18. Sabíamos que el primer partido, a algunos no les iba a dar el físico. No teníamos ningún volante central”, señaló, según recoge Primera B Chile.

“Muy contento”: Experimentado jugador encuentra nuevo club en Primera B

ver también

“Muy contento”: Experimentado jugador encuentra nuevo club en Primera B

Plantel de Rangers cerrado

En la misma línea, reveló que no se reforzarán esta temporada. “Lamentablemente, a mí se me comunica que el plantel está cerrado, uno puede pensar muchas cosas, pero el plantel por ahora, se me comunica que ya no hay posibilidades de integrar a nadie más”.

“Con lo que tenemos, tenemos que mejorar, confío plenamente en los jugadores que tenemos, podemos tener algunas variantes. Tenemos que levantarnos, ser fuertes, el nivel de juego tiene que subir, no es lo que esperamos

Publicidad

Asimismo, Durán puntualizó que comprende la molestia de los hinchas, pero que nada está sellado. “Entiendo la frustración de la gente, tantos años ya en la B, pero nosotros somos los primeros que confiamos que con trabajo esto se puede revertir, esto está recién comenzando”.

Lee también
Pelea de hermanos: Rangers quiere de rival a Rangers para su aniversario
Chile

Pelea de hermanos: Rangers quiere de rival a Rangers para su aniversario

Isla de Pascua podría volver a recibir fútbol profesional tras histórico duelo de 2009
Chile

Isla de Pascua podría volver a recibir fútbol profesional tras histórico duelo de 2009

Fin de la espera: Inicia la Copa Chile 2026 y estos son los partidos de la fecha 1
Chile

Fin de la espera: Inicia la Copa Chile 2026 y estos son los partidos de la fecha 1

"Dos zombies...": hacen trizas a la delantera de la U
U de Chile

"Dos zombies...": hacen trizas a la delantera de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo