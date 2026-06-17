El volante del Chelsea se rindió a los pies de La Pulga, autor de un triplete ante los argelinos en el inicio del Grupo J de la Copa del Mundo, que la Albiceleste lidera junto a Austria.

Enzo Fernández comenzó como titular el Mundial 2026, al igual que Lionel Messi, quien hizo disfrutar a todos los futboleros reales del planeta con una actuación sensacional. La Pulga anotó tres goles en el triunfal debut de Argentina, que venció por 3-0 a Argelia.

Y aunque en dos de ellos tuvo colaboración del portero argelino Luca Zidane, de todas maneras Messi tuvo atemorizada a la defensa del cuadro africano. Es más, algo de eso quedó claro cuando el “10” giró en la jugada del tercer gol. El capitán del rival, Aissa Mandi, tenía cara de no saber qué hacer.

Por eso mismo, Fernández le lanzó un particular halago al crack del Inter Miami de Estados Unidos. “Terrible. Está encendida la cabra, terrible”, apuntó el centrocampista del Chelsea en la zona mixta. Se refería al elogio “GOAT” que se masificó hace tiempo. El exjugador de River Plate y el Benfica de Portugal prosiguió en su análisis.

Enzo Fernández reconoció una vez más el talento de Messi. (Sarah Stier/Getty Images).

Siempre sobre el capitán. “En el grupo se divierte mucho en el día a día, tenemos un grupo fantástico, una unión fenomenal. Leo es uno más de nosotros, lo toma con mucha tranquilidad siempre”, expuso sobre el rosarino, quien tuvo una jornada muy emotiva.

“Muy bien, el equipo demostró que estuvo ahí. Estamos muy contentos de arrancar así”, añadió Enzo Fernández, quien tiene 25 años y suma 43 partidos por la Albiceleste, donde anotó seis goles. Uno de ellos fue de factura espectacular ante México en Qatar 2022, la tercera consagración mundial trasandina.

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Enzo Fernández admira a Lionel Messi y felicita a los hinchas argentinos en el Mundial 2026

En este punto de prensa que dio Enzo Fernández tras el debut de Argentina en el Mundial 2026 no sólo hubo tiempo para hablar de Lionel Messi, una leyenda viviente. También se refirió a las sensaciones previas al duelo frente al cuadro africano.

“Da ansiedad obviamente, queríamos jugar, teníamos ganas de representar a todos los argentinos y estar en la cancha. Lo hicimos muy bien”, aseguró Fernández, quien jugó los 90 minutos. Por cierto, también felicitó a los fanáticos que los acompañaron.

Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Thiago Almada y Enzo Fernández celebran un gol de Argentina. (Getty Images).

Un apoyo ensordecedor. “La gente es increíble, se siente mucho el cariño, el amor en cada parte donde vamos. Los intentamos representar de la mejor manera”, sentenció Enzo Fernández, quien ahora debe afinar detalles para la segunda fecha del Grupo J: frente a Austria el 22 de junio.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026

Argentina quedó como puntera del Grupo J del Mundial 2026, acompañada de Austria, que venció por 3-1 a Jordania en el estreno.