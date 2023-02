El argentino Lionel Messi obtuvo por segunda vez el Premio The Best. El capitán de la selección de Austria, David Alaba, votó por el argentino y los hinchas del Real Madrid piden su salida.

El Judas de Madrid: David Alaba es cuestionado por su votación a Messi en los Premios The Best

Lionel Messi fue escogido nuevamente como el mejor de los mejores en lo que fue la séptima celebración de los Premios The Best. El ganador lo eligen los 211 capitanes y 211 selecionadores de los equipos nacionales, además de periodistas y aficionados.

Uno de los votos que ha generado ruído es el del capitán de la selección de Austria: David Alaba. El jugador, que actualmente pertenece a las filas del Real Madrid y donde comparte camarín con Karim Benzema, dirigió su voto para el astro argentino en lugar de su compañero. Ante esto, la hinchada de los Merengues reaccionó y se lanzó contra el defensor, iniciando una campaña en redes sociales con el hashtag #alabaout.

"En cuanto al Premio FIFA The Best: La selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide. Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones. Yo he dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo y sigue siendo así. Sin duda", señaló el jugador en sus redes sociales tras las críticas recibidas.

Además, el ex jugador del Bayern Munich es cuestionado al no considerar a sus compañeros de equipo Luka Modric y Vinicius Jr. en su votación, recordando que el croata terminó en cuarta posición y el brasileño en decimoprimero pese a su gran temporada en la Casa Blanca.

El Real Madrid, tras un año histórico en el que conquistó la Champions League y su 35ª Liga española, se sintió ninguneado por la FIFA en una gala en el que todo el protagonismo recayó sobre Argentina. Eso a pesar de contar con el Gato como nominado a mejor jugador del año, Thibaut Courtois como mejor portero y Carlo Ancelotti como mejor técnico. Ninguno ganó, a pesar de una gran temporada.

La Pulga obtuvo 54 puntos, superando a Kylian Mbappé que obtuvo 44 y a Karim Benzema que registró 34. El capitán de Argentina igualó de esta manera con su segundo The Best a Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, que suman dos trofeos del mejor futbolista para la FIFA. Más atrás viene Luka Modric, que lo ganó en el 2018 tras la destacada participación en la Copa del Mundo disputada en Rusia.