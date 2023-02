El que explica, se complica: David Alaba revela por qué votó a Messi en el premio The Best

El capitán de Austria y capitán del Real Madrid se ganó miles de críticas por haber escogido a Lionel Messi como su primera preferencia para los premios The Best, en desmedro de su compañero Karim Benzema. "El consejo de la selección vota como equipo, no lo hago sólo yo", afirmó David Alaba.