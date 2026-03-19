Deportes Limache atraviesa un gran presente en el Campeonato Nacional, donde se ha posicionado en el segundo lugar de la tabla, con Marcelo Flores consolidándose como una de las piezas claves en el conjunto “tomatero”.

El jugador de 24 años es titular indiscutido y vive una gran temporada, dejando atrás años de incertidumbre y falta de continuidad. En conversación con AS Chile, el defensor recordó esos duros momentos de su carrera y habló de su presente con Limache.

“Fue la mayor prueba que he tenido en mi carrera. Cualquier jugador pensaría que no sirve para esto, que no está apto o no tiene las condiciones, pero a mí nunca se me pasó por la cabeza dejar el fútbol”, comentó de entrada.

Los momentos complejos de Marcelo Flores

En las últimas temporadas el jugador sumó pocos minutos y no tuvo titularidad, pero no bajó los brazos y desde su llegada a Limache supo ganarse la confianza del DT. “Hice un trabajo psicológico importante en los dos años que estuve remando desde atrás. Nunca solté el foco, que era jugar. Si no se me daba, en otro lado iba a tener alguna oportunidad”

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Añadiendo que han sido años de sacrificios, donde ha militado por todas las divisiones profesionales, lo que también ha sido complejo al tratarse de equipos de región. “Yo diría que cuesta más que estar en uno de Santiago. No teníamos las mismas comodidades, a veces entrenábamos en cancha de tierra y eso me fue fortaleciendo. Cada fin de semana, quería demostrar para tener el día de mañana algo mejor”.

Marcelo Flores vive gran presente con Limache/Photosport

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Flores puntualiza que el apoyo de su padre fue fundamental para seguir. “Él siempre creyó en mí y nunca renunció a mi sueño. Cuando niño veía el fútbol como un hobby, pero llegó un momento en que yo realmente quería ser futbolista, quería luchar por mis sueños y mi papá me ayudó en todos los aspectos”.

En la misma línea, destaca el gran presente de Limache. “Estamos para pelear el torneo. Para todo lo que venga. Todos los equipos quieren jugar su oportunidad, su partido, pero nosotros vamos a salir a ganar cada fin de semana para lograr el objetivo final”.

En síntesis:

Deportes Limache ocupa actualmente el segundo lugar en la tabla del Campeonato Nacional.

El defensor Marcelo Flores, de 24 años, se consolidó como titular indiscutido esta temporada.

Flores superó dos años con escasa continuidad mediante trabajo psicológico y apoyo familiar.

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