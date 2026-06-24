La Copa del Mundo 2026 es mucho más que fútbol y esconde diversas historias de lucha detrás de sus países participantes. Es lo que ejemplifica Lumumba Vea, el hincha de República del Congo que no se mueve.

Este país africano es una de las grandes sorpresas en la cita planetaria, ya que solo contaban con una participación previa, pero con otro nombre: en Alemania 1974 dijeron presente, cuando todavía se llamaban Zaire. Ahora buscan avanzar de ronda en Norteamérica.

La historia de Lumumba Vea

Para hablar de Lumumba Vea, el hincha de traje que se queda inmóvil durante los partidos de la República Democrática del Congo, hay que partir hablando de la historia de este país, marcada con sangre y que sufrió de sobremanera la crueldad del colonialismo.

Entre 1885 y 1908, el mencionado país africano estuvo bajo el dominio personal del rey de Bélgica, Leopoldo II. En este periodo se cometieron algunas de las mayores atrocidades en la historia de la humanidad y eso ya es mucho decir. Se estima que entre 6 y 10 millones de personas murieron según la BBC, todo por la explotación del caucho natural y el marfil.

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Cerca de la mitad de la población de RD Congo perdió la vida y otros, sufrían amputaciones si no cumplían con la cuota de recursos naturales que debían entregar al ejército privado del rey Leopoldo II. Ante la presión internacional, el parlamento de Bélgica le quitó el dominio a su monarca y asumió el control del país hasta 1960.

¿Qué pasó en 1960? Bélgica le concedió su independencia y celebraron sus primeras elecciones, donde el primer primer ministro elegido democráticamente fue Patrice Lumumba, líder anticolonialista y figura clave en este proceso de libertad para su pueblo. Sin embargo, no duraría mucho este periodo. En tiempos de Guerra Fría, era visto como un “Fidel Castro africano” en occidente y eso sería fatal.

Tras un golpe de Estado apoyado por Joseph Kasa-Vubu, Mobutu Sese Seko tomó el poder y Lumumba debió huir, pero fue arrestado y fusilado luego de ser torturado en Élisabethville el 17 de enero de 1961. Bélgica y la CIA estuvieron detrás. Con él, murió la esperanza de libertad.

Lumumba Vea presente en el duelo de RD Congo ante Colombia. Imagen: Getty

Luego de años de inestabilidad, Mobutu Sese Seko impuso una dictadura y en 1971 pasaron a llamarse Zaire. Bajo ese nombre estuvieron en el Mundial de Alemania 1974, donde tuvieron una muy mala actuación bajo fuertes presiones políticas. En 1997 se terminó este periodo y el país adoptó su nombre actual de República Democrática del Congo, aunque sin superar del todo los problemas de desequilibrio administrativo.

Patrice Lumumba se convirtió en el ícono del deseo de su país de optar a una mejor calidad de vida. A más de 60 años de su muerte, el hincha Michel Kuka se caracteriza en honor a él y asiste a los partidos de su selección vestido de traje y con los colores de su bandera. Levanta el brazo derecho y no se mueve, imitando la estatua de este líder político ubicada en Kinshasa, capital de RD Congo.

La verdadera estatua de Patrice Lumumba en Kinshasa. Imagen: Archivo

Lumumba Vea estuvo presente ante Colombia por primera vez en la Copa del Mundo, ya que contra Portugal no pudo asistir al tener que realizar cuarentena. Si bien su país no ganó, logró otra vez poner sobre la mesa la lucha de su histórico líder, las atrocidades sufridas por su país y los problemas que hasta hoy sacuden a esta nación africana. La cita planetaria es mucho más que un torneo de fútbol.