Los paraguayos reclaman tras la roja a Almirón, luego de que el jugador inglés se le vio tapándose y no fue ni amonestado.

Una nueva polémica enciende el Mundial 2026 con una de las nuevas normas de la FIFA por el torneo, que tiene bravos a todos en la selección de Paraguay tras la expulsión de Miguel Almirón.

Todo, luego de que la figura paraguaya fue expulsada por taparse la boca mientras discutía con un adversario, algo que no se repitió en otro partido en una situación similar.

La imagen apuntada es la de Jude Bellingham, en el encuentro en que la selección de Inglaterra empató sin goles ante la selección de Ghana, porque se tapó la boca y no pasó nada.

Tweet placeholder

ver también “No me lo merecía”: Bellingham se molesta por ser MVP de Inglaterra vs Ghana en el Mundial 2026

El reclamo de Paraguay por la “Ley Vinicius”

La “Ley Vinicius” gana un nuevo capítulo en el Mundial 2026 que encendió la mecha en Paraguay, luego de que no se repitió una “injusticia” como pasó con Almirón.

Uno es el medio deportivo ABC de Paraguay, quienes se sienten perjudicados: “El inglés Jude Bellingham no recibió sanción alguna luego de taparse la boca para decirle algo algo jugador ghanés Jordan Ayew ayer en el partido entre ambas selecciones”.

“Las imágenes del encuentro disputado en Boston mostraron a Bellingham hablando con Ayew con la mano sobre la boca mientras conversaban. Ni el árbitro principal, ni el VAR advirtieron la situación. ¯\_(ツ)_/¯”, detallan.

Si bien aseguran que Paraguay ya mostró su molestia ante la FIFA, la imagen dio que hablar en el torneo, donde todavía cuesta asimilar las normas que se han establecido para esta edición.

Mira los detalles: