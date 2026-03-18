El mercado de fichajes sigue dando sorpresas y, con ello, el mediocampista Byron Bustamante, con larga carrera en el fútbol nacional, fue anunciado como refuerzo por una escuadra que busca el ascenso a Primera B.

A través de sus redes sociales, General Velásquez anunció el fichaje del futbolista. “Uno que siente desde niño nuestros colores, Byron Bustamante Gamboa se suma a nuestra temporada 2026”.

“El mediocampista sanvicentano, regresa a nuestro equipo, para encomendar nuestro rumbo a la ilusión de Primera B. Bustamante llega, tras su paso por Cobreloa en 2025″, añadió la escuadra.

La carrera de Byron Bustamante

El jugador de 31 años comenzó su carrera en O’Higgins el 2015, pasando luego por escuadras como Magallanes, San Antonio, General Velásquez, Puerto Montt, Wanderers y Deportes Temuco.

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El 2023 llegó a Deportes Santa Cruz a préstamo, tras esto tuvo un breve regresó a Wanderers, saliendo Deportes Temuco, llegando a Cobreloa el 2025, quedando libre a final de temporada.

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El 2026 de General Velásquez

El cuadro de Segunda División buscará el ascenso a Primera B y para ello la escuadra se ha estado renovado y anunció la llegada de numerosos futbolistas.

Además de Bustamante, la escuadra a través de sus redes le dio la bienvenida a los jugadores Juan Abarca, Juan Pablo Lorca, Leandro Vargas, Matías Villablanca, Iván Carrasco, Jorge Pávez, Juan Andree Cerda, Francisco López, Francisco Sepúlveda, Martín Alfaro, Cristián Pizarro y Jason Lorca.

En síntesis:

Byron Bustamante regresa oficialmente como refuerzo de General Velásquez para la temporada 2026.

El mediocampista de 31 años llega al club tras su paso por Cobreloa en 2025.

La escuadra anunció fichajes de 12 jugadores, incluyendo a Juan Abarca y Matías Villablanca.

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