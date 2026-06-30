En la vuelta a los entrenamientos de los azules, el cuerpo técnico de Fernando Gago contó con la vuelta de ambos referentes, aunque no hay fecha para volver a las canchas.

Sin descanso. Luego de su victoria ante Unión San Felipe, en Universidad de Chile regresaron a los entrenamientos de inmediato con miras al encuentro que este miércoles sostendrá en el Estadio Nacional ante Unión La Calera, por el Grupo D en Copa Chile.

Con Fabricio Coloccini todavía al mando del equipo, una importante novedad se registró en la práctica del lunes en el Centro Deportivo Azul, luego que dos de sus figuras superaran sus respectivas lesiones y trabajaron a la par de sus compañeros.

Según detalló el medio partidario Emisora Bullanguera, el volante Charles Aránguiz y el delantero Eduardo Vargas “realizaron la primera parte del entrenamiento”, lo que marca importantes avances en sus respectivas recuperaciones.

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Aránguiz y Vargas listos para volver a jugar en la U

La presencia de ambos referentes en la práctica abre las puertas para que puedan volver a las canchas en el corto plazo. Por lo pronto, no estarán a disposición para los dos encuentros de esta semana en Copa Chile.

Recordemos que Charles Aránguiz sufrió un desgarro muscular en el sóleo de la pierna derecha tras el empate con Audax Italiano que marcó la eliminación de la U en Copa de la Liga. Se esperaba su recuperación para dentro de seis semanas, por lo que se cumple con los plazos.

Mientras que Eduardo Vargas tiene una fractura en dos de sus costillas, provocada tras un choque con el arquero de O’Higgins, Omar Carabalí. En principio se mencionaba que estará cinco semanas sin jugar, aunque todo indica que los plazos se acortaron.

¿Cuándo juegan los azules?

En duelo pendiente por la jornada 2 en Copa Chile, Universidad de Chile recibirá a Unión La Calera en el Estadio Nacional, este miércoles 1 de julio a las 20:30 horas.

En síntesis