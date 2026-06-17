Daniela Ríos, hincha que expuso su caso hace unos meses, conoció su castigo tras la foto viral donde le grita a Paqui Meneghini.

Una de las imágenes que marcó la salida de Paqui Meneghini de U. de Chile fue la de una hincha gritándole mientras dejaba la cancha del Estadio Nacional en su último partido en la banca de los azules.

La mujer en la fotografía era Daniela Ríos. El registro se hizo viral. Justo después de ese partido con U. de Concepción, se enteró que se le aplicó restricción de asistir a los estadios. Y, ahora, conoce su fuerte castigo.

Según confirmó La Voz Azul, la hincha recibió ocho años de derecho de admisión. Su sanción se divide en cuatro años por incitación a la violencia y otros cuatro por amenazas contra el DT.

Fue en abril cuando la hincha expuso su caso en redes sociales. Como abonada, intentó asistir al partido contra Deportes La Serena en el debut de Fernando Gago, pero no la dejaron ingresar al Nacional.

Daniela Ríos, hincha que se hizo viral por gritarle a Paqui Meneghini, es castigada en U. de Chile

“Al entrar, acerqué mi carnet e hizo el sonido de que tengo prohibición de ingreso. Pregunto el porqué y me dicen que tengo el Código 102, por incitar a la violencia”, relató la hincha en su cuenta de TikTok.

En dicho video, Daniela Ríos insistió que “en ningún momento incité a la violencia” y que “ni siquiera lo toqué. Estuvo a menos de un metro adelante y tuve la mala cuea de que me sacaron la foto, pero para que me bloqueen…”.