La eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones y Graeme Souness cuestionó duramente el nivel del volante del Arsenal.

La eliminación de Inglaterra a manos de Argentina en las semifinales del Mundial 2026 sigue dejando repercusiones. Tras la derrota por 2-1 que privó a los ingleses de disputar la final, una leyenda del Liverpool no dudó en apuntar contra una de las principales figuras del equipo.

Se trata de Graeme Souness, histórico mediocampista escocés y exreferente del conjunto de Anfield, quien lanzó una dura crítica hacia Declan Rice. El exfutbolista aseguró que el volante del Arsenal ya alcanzó su techo futbolístico y que no espera una evolución en su nivel.

“Declan no mejorará, ya alcanzó su máximo potencial a los 27 años”, afirmó Souness en el programa Sports Uncensored de Piers Morgan.

Ex Liverpool sin piedad con Declan Rice

En la misma línea, la leyenda del fútbol escocés señaló que Eliott Anderson también no estuvo al nivel y lanzó una fuerte crítica hacía ambos. “No les veo suficiente fútbol; los veo como jugadores que se dedican a pasar el balón. No los veo haciendo daño a nadie”.

“Si quieres el polo opuesto, la noche anterior, vimos posiblemente al mejor del mundo: Rodri. Se pusieron un gol arriba y él seguía impulsando al equipo. Es un mediocampista de pura cepa”.

El ex Liverpool criticó el rendimiento de Rice. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Añadiendo que “Rice, para mí, tiene limitaciones. Se oye hablar de Rice como un futbolista de clase mundial. Creo que podría jugar de central“.

ver también Harry Kane “destrozado” tras eliminación de Inglaterra en el Mundial… ¿Y palo a Tuchel?

“No hay nada que reprocharle de su actitud ante el juego ni de su físico. No hay nada que reprocharle de su compromiso desde el primer minuto hasta el último.

Souness disputó siete temporadas con el Liverpool. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

Pero en la misma línea profundiza: “Mi crítica es: le falta fútbol. Se habla de ‘mira cómo corre con el balón’. Como mediocampista central, eso es precisamente lo que no se debe hacer. La razón por la que la gente corre con el balón es porque no ve la jugada con la suficiente rapidez”.