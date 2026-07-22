El Presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP se refirió a la criticada pausa que tuvo el Mundial 2026.

La Copa del Mundo 2026 ya es solo un lindo recuerdo y ahora regresa el criticado, pero querido fútbol chileno. En esta vuelta hay una duda muy clara: ¿Qué pasará con el minuto de hidratación? Roberto Tobar responde.

Por más de un mes, las mejores selecciones y jugadores del planeta se dieron cita en Canadá, Estados Unidos y México. Hubo grandes partidos, de un nivel superlativo, pero también ocurrieron algunas situaciones polémicas que no agradaron para nada a los fanáticos.

El polémico minuto de hidratación

En la Copa del Mundo 2026 hubo una serie de cambios reglamentarios que fueron establecidos. Entre ellos, el hecho de no poder taparse la boca al hablar, lo que le valió la expulsión a Miguel Almirón de Paraguay contra Turquía por ejemplo. También se intentó ser más estricto con la reanudación del juego y evitar que se haga tiempo.

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Sin embargo, sin dudas que lo más resistido fue el minuto de hidratación. Esta medida, que buscaba ser un descanso para los jugadores e hinchas por el intenso calor en Norteamérica, terminó siendo muy criticado. Cortaba los partidos en los mejores momentos y además, incluía comerciales, algo propio de deportes estadounidenses y no de fútbol, o soccer. Como lo quieran llamar.

Lo cierto es que existe la duda de qué pasará con esta controvertida situación. Si se buscará implementar en el resto de las competiciones o solo fue por la Copa del Mundo. Roberto Tobar, Presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, aclaró esta interrogante.

“No habrá pausa de hidratación en el fútbol chileno. Salvo en el verano, en partidos con alta temperatura, donde se va a detener el juego”, indicó Tobar en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El minuto de hidratación generó mucho rechazo. Imagen: Getty

De esta manera, el jefe de los árbitros descartó que el minuto de hidratación se implemente de manera rígida como en la Copa del Mundo 2026. Por ahora, el fútbol chileno se salva de las pausas comerciales que tanto rechazo generan en los hinchas.