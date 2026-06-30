El ninja azul no ha sumado minutos en los últimos encuentros y su imagen en el duelo ante San Felipe dividió las aguas.

Lucas Assadi enciende las alarmas en Universidad de Chile. El volante no ha sido convocado en los últimos cuatro partidos del Romántico Viajero, y ante San Felipe dejó una preocupante imagen en el Estadio Nacional.

Es que el ninja azul fue captado por las cámaras de TNT Sports y su cara era de muy pocos amigos. Disgusto del jugador ya que con Fernando Gago no ha podido afianzarse en el equipo estelar, ni se ha acercado al rendimiento que registró con Gustavo Alvarez en 2025.

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“Es solo una decisión técnica”, recalcó Fabricio Coloccini al abordar la ausencia reiterada de Assadi. En este 2026, Lucas solo ha podido aportar con una asistencia en la goleada ante La Serena.

Por lo mismo es que en este mercado de fichajes vuelve a sonar su nombres en varios clubes. Incluso se habla que desde Coquimbo Unido harán el esfuerzo por un préstamo por el “10” para que juegue la Copa Libertadores.

La postal de Lucas Assadi que divide las aguas en la U

Aunque en la interna del CDA descartan está opción. Y solo apuntan a una venta al extranjero, como ya se ha señalado en anteriores ventanas de contrataciones.

Rafa Olarra aconseja a Lucas Assadi tras cuatro partidos sin ser convocado en la U

Por lo mismo, un histórico de Universidad de Chile como Rafa Olarra contestó el teléfono de Redgol para abordar la crisis de Lucas Assadi.

De entrada el central recalcó que “es uno de los proyectos más interesantes del último tiempo”. Por lo que cuestionó una posible salida en medio de este bajón futbolístico.

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“Está pasando una etapa que no es positiva. Me gustaría saber quién está cerca de él. Lo veo desganado”, agregó tras la imagen del jugador el pasado domingo.

Por lo mismo, aconsejó al jugador a luchar por revertir este mal momento antes de buscar la consagración en el extranjero.

“Uno cree que cuando llega el momento de irse, no es porque estás pasando un mal momento en su equipo. Irse en estas condiciones, no es de las mejores. Creo que Gago es un buen entrenador y que todavía puede aprovechar sus buenas condiciones”, recalcó Olarra.