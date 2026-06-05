El defensor de Talleres vuelve a ser vinculado con el Cacique de cara al segundo semestre, luego de que su fichaje no se concretara en la anterior ventana de transferencias.

Con el mercado de fichajes a punto de abrir, los clubes ya trabajan en la planificación del segundo semestre y comienzan a surgir distintos nombres como posibles refuerzos. En ese contexto, desde Argentina aseguran que un jugador que ya estuvo en la órbita de Colo Colo volvería a aparecer entre las alternativas que maneja el cuadro albo.

El Cacique atraviesa un gran presente en el Campeonato Nacional, donde lidera la tabla con una cómoda ventaja sobre sus perseguidores. Por ello, de cara a la próxima ventana de transferencias, comienzan a tomar fuerza rumores sobre eventuales incorporaciones, y uno de los nombres que vuelve a sonar es el de Matías Catalán.

El jugador sonó con fuerza en la última ventana de transferencias, sin embargo, nada se concretó y el lateral jugó la primera rueda con Talleres de Córdoba.

Desde Argentina afirman que Colo Colo apunta a Catalán

El medio La Voz habló sobre el presente de dos de sus jugadores: Guido Herrera y Matías Catalán, donde señalan que “ambos tienen contrato hasta diciembre próximo. Por Herrera trascendió una propuesta de Nacional de Montevideo, mientras que por Catalán Colo Colo habría renovado su interés”.

Asimismo, le señalaron al medio que el jugador “habló con Andrés (Fassi), pero no está presionando para irse ni hay ánimo de conflicto. Lo que suceda será de manera consensuada con el club y a partir de las ofertas que puedan surgir, siempre que sean convenientes para ambas partes”.

Matías Catalán suena de nuevo en los albos. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

ver también Fernando Ortiz pide que Colo Colo amarre a Joaquín Sosa: “Quiero que se quede”

La carrera de Matías Catalán

El jugador chileno argentino de 33 años comenzó su carrera en San Lorenzo, pasando luego por clubes como Atlético Rafaela y Estudiantes de la Plaza.

También suma una experiencia internacional al jugar en Pachuca y San Luis de la Liga Mexicana. A Talleres llegó el 2022 y tras sumar una cesión por el fútbol mexicano, regresó a la escuadra argentina el 2023.

En síntesis:

Colo Colo habría renovado su interés por fichar al defensor Matías Catalán.

El club Colo Colo lidera actualmente la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

El futbolista Matías Catalán tiene contrato vigente con Talleres de Córdoba hasta diciembre.

Publicidad