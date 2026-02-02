José Pepe Rojas se despidió del fútbol en un evento que fue integrado por reconocidas figuras con las que compartió cancha, entre ellos, José Contreras, donde el ex U de Chile entregó detalles de su vida post retiro.

El defensa de 43 años, que fue campeón con los azules el año 2009 y 2011, conversó con AS sobre su presente. “Hoy tengo un centro deportivo, soy ‘profe’, hago clases (personalizadas) y tengo varias cosas en mente. Estamos muy felices con los planes y lo que estamos haciendo”.

El presente de José Contreras

El jugador revela que vive fuera de la capital donde está su trabajo. “Estoy trabajando en nuevos proyectos, pero todo muy bien. Estamos en Villa Alemana, con todo allá”.

Añadiendo que está muy contento de ser parte de la despedida de Rojas y regresar al nacional. “Es una emoción tremenda. Fui muy feliz aquí (sonríe)”.

La carrera de José Contreras

El defensa de 43 años comenzó su carrera en 2000 junto a Santiago Wanderers, con quienes se coronó campeón de la Primera División el 2001, tras largas temporadas en el equipo, el 2006 ficha por Universidad de Chile donde junto a los azules levantó dos copas llevándose los títulos de Primera División en la apertura del 2009 y 2011.

Tras esto, paso por Huachipato, donde con los Acereros también se coronó campeón del clausura del fútbol chileno en 2012.

A nivel de selección, el 2003 fue parte de la gira del equipo por China, mientras que en 2004 fue seleccionado sub-23 donde disputó el Preolímpico. Mientras que con la Roja adulta, el 2006 debutó frente a Nueva Zelanda.