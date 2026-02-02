Es tendencia:
Campeón con Huachipato sorprende y ficha por equipo de Tercera A: “Para aportar jerarquía y recorrido”

El jugador definió su próximo paso y fichó por histórico equipo que hoy disputa la Tercera A.

Por Andrea Petersen

El jugador selló su llegada a su nuevo equipo.
El jugador selló su llegada a su nuevo equipo.

El mercado de fichajes sigue en movimiento y, con ello, distintos clubes comienzan a fortalecer sus planteles, siendo uno de ellos Lota Schwager que compite en la Tercera A, la cuarta categoría del fútbol chileno, que se quedó con una conocida figura de la liga nacional como refuerzo.

La Lamparita busca brillar con fuerza esta temporada y cerró el fichaje del volante Leonardo Povea, jugador con extensa carrera en el Campeonato Nacional, con quien buscarán lograr la hazaña y ascender.

Bienvenido a Lota Schwager, Leo. Leonardo Nicolás Povea Pérez se suma a Lota Schwager con un amplio recorrido en el fútbol chileno, marcado por temporadas en Primera División y experiencia en competencias internacionales”, revelaron a través de sus redes.

“Leonardo Povea llega a la zona del carbón para aportar jerarquía, recorrido y liderazgo al plantel minero”, señala la escuadra.

La Segunda División se remece: El histórico Lota Schwager podría regresar al profesionalismo

La carrera de Leonardo Povea

El jugador de 32 años comenzó su carrera en Huachipato el 2012, para luego pasar por clubes como Universidad de Concepción, Deportes Antofagasta, Deportes Iquique, Deportes Copiapó, Rangers, Deportes Puerto Montt y Deportes Valdivia. Con Huachipato logró el título de la Primera División nacional el 2012.

El 2026 de Lota Schwager

El equipo quedó fuera de la Liguilla con la esperanza del ascenso a Segunda División, por lo que esta temporada nuevamente luchará por la hazaña en Tercera A. Ante esto, el cuadro minero anunció a sus fichajes de esta temporada.

Entre los jugadores que se sumaron están Diego Fernández, Pablo Alejandro Cabrera, Iván Martínez, Martín Velásquez, Raúl Muñoz, Dilan Alvarado, Juan Villablanca y Diego Bravo.

