El mercado de fichajes sigue en movimiento y, con ello, un histórico del fútbol chileno definió donde jugará esta nueva temporada. David Salazar de 26 años cerró un complicado 2025 y ya fue anunciado en un equipo de Primera B.

El jugador suma una larga carrera en el futbol chileno, donde incluso fue parte del listado de The Guardian de los mejores 60 nuevos talentos del fútbol mundial el 2026, fue incluso comparado con Alexis Sánchez.

El delantero que suma pasos por Magallanes, Unión San Felipe y Santiago Morning, disputó la última temporada con Deportes Recoleta, equipo que no logró ingresar a la liguilla, y su vínculo no se extendió con la escuadra.

El nuevo equipo de David Salazar

El jugador disputará la nueva temporada con Provincial Ovalle que disputa la Primera B con el anhelo de lograr el ascenso a la división del honor del fútbol chileno.

David Salazar jugará en el ascenso. /Photosport

El 2025 del jugador

En conversación con PrimeraBChile, Salazar se refirió a la última temporada en Primera B. “Lo evalúo algo anormal, primer año que me toca no tener tanto minutos como lo venía haciendo, llegué a un gran club como es Recoleta tanto como equipo, como dirigencial, pero no tuve los minutos que pensé que iba a tener”.

También habló sobre la complejidad de consolidarse en los clubes que ha militado. “Me ha faltado jugar partidos más seguidos, que llegue un DT que me banque a muerte y ahí ver si me consolido o no, pero nunca he jugado un año completo todos los partidos, obviamente a veces he tenido la mala suerte, lesiones no me han acompañado, pero bueno, espero que ese momento llegue y lo aproveche al 100 para consolidarme”.

Asimismo, revela que tiene mucho por mostrar. “Ya muchos me conocen y saben el tipo de jugador que soy, tanto dentro como fuera de la cancha, un tipo que siempre se entrega al 100 sea cual sea en la posición que esté, en la banca o de titular, siempre lo mejor para el equipo”.