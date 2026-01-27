Debutó con un gol en un clásico, jugó en una liga exótica y ahora es administrador: “No soy Cristiano…”

Matías Rubio es un nombre que nació en el fútbol chileno entre historias y dinastías, y que supo grabarse en la memoria de los hinchas desde sus primeros pasos en Universidad Católica. Formado en las divisiones menores de los cruzados, debutó en Primera División con un gol para la victoria en un clásico ante Colo Colo y repasó su carrera junto a Redgol.

Delantero que cargaba con la herencia de su padre Hugo y de sus hermanos Eduardo y Diego. A lo largo de su carrera profesional recorrió clubes como Unión La Calera, Rangers, Temuco y Deportes Recoleta, además de una aventura internacional en el Akzhayik de Kazajistán, construyendo una trayectoria marcada por la perseverancia y la pasión por el gol.

Matías Rubio jugando por Universidad Católica

¿En que está?

Hoy viviendo en Rancagua, hace tres años que me retiré, me vine acá a Rancagua, tenemos el centro deportivo de fútbol 7, cancha de futbolito y pádel. Así que entre administrando, tengo una academia de fútbol de adultos, hacemos torneos, eventos de fútbol, pádel, más otros negocios, varios que hay con mi viejo y todo eso. No soy Cristiano Ronaldo, pero logré todo esto invirtiendo la plata que me dejó el fútbol.

¿Cómo es vivir en una familia futbolera?

La infancia muy linda porque tener hermanos ya es entretenido y si todos juegan a la pelota es más entretenido. Nuestros veranos, gracias a mi padre, teníamos una parcela en Olmué, con una cancha de fútbol más pequeña y durante diciembre, enero y febrero jugábamos los tres meses a la pelota ahí. O sea, esperábamos todo el año que acabara el colegio para irnos a Olmué y jugar. Teníamos, yo creo, cerca de unos 20 amigos allá y era de lunes a domingo, pichanga. Estábamos ahí con la pelota todo el día.

¿Cómo fue la experiencia de tu papá yendo a jugar al extranjero?

Yo nací y mi viejo se va a Italia. Así que yo tengo los recuerdos de fotos, no de memoria, ya no me acuerdo de nada de cuando estuve en Suiza, en Italia, en España. Los únicos recuerdos que yo tengo ya es cuando mi viejo ya está en Colo Colo, porque ahí yo sí me acuerdo yendo al camarín, entrenando con el equipo, me llevaba a la cancha, iba con mi familia, con mi vieja al estadio y todo eso.

Diego y Matías juntos

¿Cuándo comenzaron las ganas de ser futbolista?

Parte a los 16 años, era seleccionado del colegio, era el mejor del colegio y todo eso. Fui a probarme a la Sub 11 en Católica y no quedé. No tenía el rendimiento, por así decirlo, de los otros chicos. Me devolví y dije “ya vamos a entrenar a ver qué onda”. Y hasta los 16 años volví a probarme a Católica y finalmente me dejan.

¿Cómo fue su debut profesional?

Debuté contra Audax Italiano o Huachipato en San Carlos, no me acuerdo, pero fueron dos minutos no más. Mi real debut como titular, esos de 90 minutos fue contra Colo Colo en el Monumental el 2009. Hice el gol del triunfo esa vez, ganamos 1-0.

¿Eran analizar fútbol con su familia o no?

Sí, siempre. Mi viejo era muy exigente. Fue el primero en hacer el curso de técnico y todo eso. Tenía su pizarrita, el Edu ya profesional, después yo profesional. Llegaba el sábado y domingo, nos juntábamos en la casa a almorzar, sacaba la pizarrita y nos decía, ya, esto hiciste bien, esto hiciste mal. Nos daba una charla de una hora de lo que habíamos hecho mal y lo que teníamos que hacer después para el próximo partido. Maravilloso tener un DT con esa calidad de mi viejo.

Familia de los Rubio

¿Y su madre que rol cumplía?

Mi mamá se esperaba tres mujeres, le salieron los tres hombres, los tres desde los dos años que ya le gustaba la pelota, jugando y todo. Así que no le quedaba otra. Y como toda la mayoría de los deportes, me ha pasado a escuchar las charlas de básquetbol y todo, agradecen a la madre, porque al final la madre es la que lleva a los jugadores, porque el papá está trabajando. Mi viejo jugaba, y mi vieja nos llevaba para todos lados. Se levantaba a las 7 de la mañana a darnos desayuno, nos llevaba a San Carlos, al Diego al Monumental y al final ella es la que hace el sacrificio ese de llevarnos para todos lados.

¿Quién fue su ídolo de chico y quién fue el mejor compañero?

Aparte de mi viejo, Ronaldo el gordo como le dicen. Desde chico lo veía y para mi era el mejor del mundo, no había comparación, era mi ídolo. Y los compañeros que tuve son varios, Milovan Mirosevic, Cristián Álvarez, Gary Medel y del extranjero, Damián Díaz, espectacular “10”.

Matías Rubio en Kazajistán

¿Cómo fue vivir en Kazajistán?

Maravilloso, aparte fue mi primera experiencia fuera de Chile como profesional. Las lucas eran buenísimas, pero lo asocié al tiro a Afganistán y pensé en terrorismo y me asusté. Pero resulta que Kazajistán es más grande que toda Europa, es uno de los países más hermosos. Se parece un poco a Chile por las montañas, es otra cosa. Lo único malo que eran dos días de viaje para ir a jugar al centro del país.

¿Hay chance de que alguien de la familia siga con la herencia?

Diego es el único que tiene dos hombres, yo tengo dos niñas, el Edu tiene dos niñas. Diego tiene dos hombres y dos niñas, y una de las niñas juega fútbol y es muy buena. Pero los dos, los dos hijos del Diego juegan fútbol son zurdos y son extraordinarios, los dos deberían llegar. Los niños también pueden tener el don y todo el tema, pero después si les gusta otra cosa, pero por lo menos la técnica, el golpe lo tienen.

Foto familiar de los Rubio

¿Cómo ve el año futbolístico de los tres grandes este año?

Espero que les vaya bien, porque hace rato que no pelean los tres arriba. Esperemos que este año, en cierto sentido vuelva a la normalidad de años anteriores. Pero ha sido bueno para los otros equipos, porque al final los equipos en el papel más chicos están peleando arriba y también lo hace más entretenido.

