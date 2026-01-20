Tras una larga espera, vuelve oficialmente el fútbol chileno en la temporada 2026. U Católica será la encargada de dar el puntapié inicial, cuando este martes juegue su duelo de semifinales por la Supercopa.

Al frente estará Huachipato, vigente campeón de Copa Chile y que bajo el mando de Jaime García quiere sumar otro trofeo a la vitrina. Por eso, el Sausalito promete emoción, pensando en los vistosos refuerzos de lado y lado.

En cuanto a la UC, la gran joya es Matías Palavecino. El campeón y figura con Coquimbo Unido es la poderosa carta de Daniel Garnero y los hinchas ya lo quieren ver gambeteando de entrada con la franja.

¿Juega Palavecino? La formación de U Católica

U Católica tiene todo listo en cuanto a los 11 estelares que verán acción en Sausalito ante Huachipato. De no ocurrir un imprevisto de última hora, Matías Palavecino será de la partida en la semifinal de Supercopa.

Palavecino en su presentaicón /Photosport

Pero no solo la joya ex Coquimbo debutaría en los cruzados. El otro refuerzo que está pactado como titular viene desde Chillán y ya se tomó la plaza de lateral derecho: Bernardo Cerezo.

Con ese panorama, los 11 estelares de la UC serán Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia y Matías Palavecino; Clemente Montes, Cristian Cuevas y Fernando Zampedri.

El partido se jugará a la 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar, en duelo único. El ganador enfrentará en la gran final al vencedor del partido de mañana, donde se medirán Coquimbo Unido y Deportes Limache.