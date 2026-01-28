Colo Colo tendrá unos días de mercado muy movidos, pues el plantel sigue en plena conformación a pesar de estar a fines de enero. Las salidas en el medio de Esteban Pavez y Vicente Pizarro deben ser suplidas, pues esa zona de la cancha está débil.

Por ahora solamente cuentan con Tomás Alarcón, Felipe Méndez y Arturo Vidal, más Claudio Aquino que juega más adelantado con el DT Fernando Ortiz.

El nombre al que apuntan en el Cacique para reforzarse es el de Williams Alarcón, canterano del club que está en Boca Juniors. Sin embargo, en el cuadro xeneize está muy tapado y será difícil jugar.

Alarcón puede llegar a Colo Colo

Refuerzo de Boca le abre la puerta a Alarcón

En la primera fecha ya fue al banco y no vio ningún minuto. Algo que seguramente se acrecentará tras la llegada del refuerzo bomba del mercado en Argentina: Santiago Ascacibar.

Proveniente de Estuadiantes de La Plata, elenco en el que fue figura y capitán en la obtención del título, el Ruso arriba a la Bombonera con camiseta de titular asegurada.

“No quise ir a River porque quería venir a Boca”, fue la frase del mediocampista en su presentación, con lo que de inmediato se ganó al hincha xeneize.

Si bien Alarcón puede actuar más como volante mixto, sabe que sus chances de jugar constantemente en Boca se apagan. Por eso, ve con buenos ojos llegar a Colo Colo.

Las conversaciones pueden llegar a buen puerto si el deseo del jugador es emigrar, entendiendo que las relaciones entre los dirigentes quedaron bien tras la llegada de Carlos Palacios a Boca el año pasado.

