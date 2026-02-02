Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Mauricio Isla y Óscar Opazo corren la misma suerte tras salir de Colo Colo: libres en el mercado

Mauricio Isla y Óscar Opazo dejaron Colo Colo el año pasado: en el actual mercado no han logrado encontrar club.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Isla aún no encuentra equipo tras salir de Colo Colo
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTIsla aún no encuentra equipo tras salir de Colo Colo

Colo Colo dejó partir el año pasado a sus dos laterales derecho. Tanto Mauricio Isla como Óscar Opazo no continuaron en el Cacique, por lo que quedaron libres en el mercado.

A casi dos meses de ese suceso, ambos han corrido la misma suerte, pues siguen libres luego de que ya se iniciara la primera fecha del torneo nacional.

Eso sí, no se ven mayormente preocupados, sobre todo en el caso de Mauricio Isla. Como ha sido una constante en este verano, apareció en redes junto a su novia Emily Matut bailando en un yate.

A sus 37 años, el Huaso no tiene intenciones de retirarse. De hecho la semana pasada subió imágenes entrenando para volver a lo que más le gusta, según comentó, que es jugar fútbol.

Opazo espera por algún club

En tanto Óscar Opazo se ha visto también en redes sociales en actividades recreativas, aunque más familiares.

Opazo aún está libre en el mercado

Opazo aún está libre en el mercado

Publicidad

Tras unas vacaciones en el Caribe junto a toda su familia, ahora juega algunas pichangas con amigos para mantener bien físicamente a la espera de alguna oportunidad.

Celebra Tatiele Silveira: la delantera brasileña que llega a Colo Colo femenino

ver también

Celebra Tatiele Silveira: la delantera brasileña que llega a Colo Colo femenino

Recordar que el año pasado, producto de una lesión, se perdió el final del torneo y ni siquiera fue alternativa en Colo Colo. Por lo mismo, a sus 35 años espera un last dance.

Recordar que, al menos en Chile, tienen tiempo hasta el comienzo de la cuarta fecha para encontrar club, pues ahí cierra el libro de pases.

Publicidad
Lee también
"Te preocupaste de...": compañeros de Pavez en Colo Colo salen en su defensa
Colo Colo

"Te preocupaste de...": compañeros de Pavez en Colo Colo salen en su defensa

Mati Fernández marca terreno en Colo Colo: "No vengo a reemplazar a..."
Colo Colo

Mati Fernández marca terreno en Colo Colo: "No vengo a reemplazar a..."

Óscar Opazo olvida a Colo Colo y prepara maletas rumbo a popular club
Mercado de fichajes 2026

Óscar Opazo olvida a Colo Colo y prepara maletas rumbo a popular club

¡Tiembla Ortiz! Colo Colo le quita su respaldo y ya tiene reemplazante
Colo Colo

¡Tiembla Ortiz! Colo Colo le quita su respaldo y ya tiene reemplazante

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo