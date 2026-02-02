Colo Colo dejó partir el año pasado a sus dos laterales derecho. Tanto Mauricio Isla como Óscar Opazo no continuaron en el Cacique, por lo que quedaron libres en el mercado.

A casi dos meses de ese suceso, ambos han corrido la misma suerte, pues siguen libres luego de que ya se iniciara la primera fecha del torneo nacional.

Eso sí, no se ven mayormente preocupados, sobre todo en el caso de Mauricio Isla. Como ha sido una constante en este verano, apareció en redes junto a su novia Emily Matut bailando en un yate.

A sus 37 años, el Huaso no tiene intenciones de retirarse. De hecho la semana pasada subió imágenes entrenando para volver a lo que más le gusta, según comentó, que es jugar fútbol.

Opazo espera por algún club

En tanto Óscar Opazo se ha visto también en redes sociales en actividades recreativas, aunque más familiares.

Tras unas vacaciones en el Caribe junto a toda su familia, ahora juega algunas pichangas con amigos para mantener bien físicamente a la espera de alguna oportunidad.

Recordar que el año pasado, producto de una lesión, se perdió el final del torneo y ni siquiera fue alternativa en Colo Colo. Por lo mismo, a sus 35 años espera un last dance.

Recordar que, al menos en Chile, tienen tiempo hasta el comienzo de la cuarta fecha para encontrar club, pues ahí cierra el libro de pases.

