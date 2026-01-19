Se sigue moviendo el mercado de pases en el fútbol chileno. Luego de abrochar a Daniel Gutiérrez desde Colo Colo, el equipo de Unión La Calera ahora tiene nuevo arquero para este año.

Nacido en U de Chile y con larga vuelta en el fútbol chileno, Nelson Espinoza ya es un cementero más. El club lo anunció en sus redes sociales diciendo que el meta “ya entrena junto al resto de sus compañeros y está listo para defender nuestros colores”.

“Proveniente de Deportes Copiapó y con experiencia en clubes como O’Higgins y Magallanes, el portero Nelson Espinoza es oficialmente futbolista de Unión La Calera y se convierte en el duodécimo refuerzo”.

La historia del nuevo arquero de U. La Calera

Nelson Espinoza retorna a la Liga de Primera, luego que el año pasado estuviera en Deportes Copiapó, donde fue banca de Julio Fierro en Primera B. El meta ya había jugado por los atacameños en Primera, el año 2023 y 2024.

El portero debutó en 2014 con U de Chile, pero nunca pudo hacerse de los guantes titulares, con pocas participaciones en el primer equipo. Tras préstamos en San Luis y Magallanes, el 2021 tuvo mayor participación en O’Higgins.

Publicidad

Publicidad

Pero sin duda sus mejores campañas fueron en Deportes Copiapó. El 2023 respondió a gran nivel con el equipo que se mantuvo en Primera. Ahí es recordada su lesión tras choque con Fernando Zampedri, donde perdió dientes.

La jugada del meta con el hombre de la UC /Photosport

Tras eso, siguió firme bajo el arco de los nortinos y hoy tuvo una triste despedida del club. Ahora, con Unión La Calera buscará pelear la titularidad con Nicolás Avellaneda, otro refuerzo que acaba de arribar al arco.

Publicidad