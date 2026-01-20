Hace algunas horas Unión La Calera anunció su doceavo refuerzo en este mercado de fichajes 2026: el arquero Nelson Espinoza.

El ex Universidad de Chile llega a la Quinta Región como la última incorporación de momento en la escuadra cementera y repite el patrón de ser un jugador que alguna vez estuvo en uno de los grandes equipos de Chile y hoy llega con el fin de retomar su más alto nivel.

Antes de Espinoza, los caleranos rescataron varios nombres de equipos grandes. Uno de ellos en Colo Colo estaba cortado, como Daniel Gutiérrez, defensor lateral/central izquierdo que llega cedido tras ser una joven promesa en el Cacique y que nunca pudo rendir al máximo debido a que no era prioridad en los entrenadores de turno.

Otro que también tuvo pasos por Macul y fue una eterna promesa es Carlo Villanueva, que luego de ser campeón de Copa Chile con Huachipato, llega al tercer club en su carrera y busca tomar protagonismo.

El cuarto y quinto nombre en esta lista son Yerko Leiva y Matías Campos López, quienes jugaron por la ‘U’ y ahora buscan aportarle a Unión La Calera la experiencia necesaria para disputar la Liga de Primera 2026.

Estos cinco fichajes con pasos en los grandes de Chile, se suman a tres de los que ya están en el club y que pasaron por elencos grandes: Camilo Moya, Leandro Benegas y Sebastián Sáez. Opciones que tendrá el director técnico argentino, Martín Cicotello.

Camilo Moya enfrentando a Arturo VidalFoto: Sebastian Cisternas/Photosport

Unión La Calera no solo recicla jugadores, también el escudo y entrenador

Con doce fichajes confirmados y cinco de ellos rescatados de clubes grandes, Unión La Calera prepara un 2026 serio.

Con la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga por disputar, la experiencia y variedad de nombres será importante. Pero el equipo cementero no solo recicló jugadores, en septiembre de 2025 Martín Cicotello regresó al club como director técnico tras dos años fuera.

Y por si fuera poco, además de jugadores y el entrenador, el equipo rojo regresó a su antiguo escudo. Insignia que tras siete años vuelve a ser la representativa en la camiseta de Unión La Calera y fue bien recibida por los hinchas.