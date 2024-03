Estos últimos días se confirmó la realización de la Expogame 2024, evento que celebrará los 10 años con un increíble show en Santiago y que contará con grandes invitados internacionales y muchas sorpresas para los fanáticos de los videojuegos, del mundo geek, las series, animé y más.

El evento confirmó como sus invitados para Santiago a Troy Baker, reconocido actor de voz que interpreta, entre otros personajes, a Joel Miller de la saga The Last of Us (rol que encarna Pedro Pascal en la serie de HBO) y Daisuke Tsuji, actor japonés-estadounidense conocido por darle la voz a Jin Sakai en el videojuego Ghost of Tsushima y al Príncipe Heredero en la serie de televisión The Man in the High Castle, entre otros.

¿Cuándo es la Expogame 2024? Fecha, horario y lugar del evento que trae a Troy Baker a Chile

La Expogame 2024 se realizará los días viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre en la Estación Mapocho y la venta de entradas está a cargo del sistema Puntoticket.

Las entradas van desde los $9.000 hasta los $85.000, detallados de la siguiente manera:

Además, los “Meet and Chill” tienen los siguientes precios:

¡Ojo! Los “Meet and Chill” no da derecho a ingreso al evento, solamente da derecho a conocer al invitado seleccionado y en el día elegido.

¿Qué novedades tiene la Expogame 2024 Santiago?

Esta nueva versión de Expogame tendrá como novedades la Expogame Champions, donde los concursantes participarán de un torneo de videojuegos, cuyo gran vencedor viajará a Los Ángeles, Estados Unidos, para conocer las oficinas de Riot Games; los creadores de League of Legends y Valorant.

Además, nuevamente estará la app exclusiva Pasaporte Expogame, en esta te encontrarás con importantes desafíos y retos que otorgan puntos, a su vez llegará con nuevas funciones que se desbloquearán durante el año y que permitirán canjear tus Cristales Expogame por productos favoritos, participar en torneos, formar grupos con amigos, encontrar tesoros escondidos y apostar tus puntos en un enfrentamiento PVP, player versus player.

Eso no es todo, porque nuevamente los cosplayers tendrán un beneficio exclusivo. Ahora, podrán ingresar gratuitamente a través del Cosplay Pass, sólo de 13:00 a 15:00 horas, y a partir de las 15:00 horas contarán con un 15% de descuento en su ticket, en ambos casos deberán realizar una inscripción previa en el formulario que la organización publicará días antes.

Además, en el marco de este aniversario número 10, Expogame ofrecerá la Entrada Squad, que permitirá por primera vez el acceso a 4 personas pagando sólo 3, por un día del evento, entre las 13:00 y las 19:00 horas.