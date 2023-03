¡Sigue rompiendo récords! The Last of Us logra importante logro con su penúltimo capítulo

Una de las series del momento es sin duda, The Last of Us, la exitosa adaptación cinematográfica del icónico video juego, sigue dando que hablar y continúa su buen desempeño en materia de audiencia, logrando así, una buena recepción, lo que dio pie para alcanzar un nuevo récord de espectadores en Estados Unidos con “When We Are in Need”, el octavo capítulo de su primera temporada. Descubre las cifras de su público en el siguiente título.

¿Cuál fue la audiencia del octavo episodio de The Last of Us?

HBO reveló cifras recogidas por The Hollywood Reporter, en donde menciona que el octavo capítulo de The Last of Us fue visualizado por un total de 8.1 millones de personas en Estados Unidos ya sea mediante HBO Max o HBO. Una cifra super importante que no solo implica la mayor audiencia que ha tenido hasta ahora un episodio de la serie, sino que, el resultado revela un aumento del 74% respecto al público del primer capítulo de la producción cinematográfica del videojuego, protagonizada por Pedro Pascaly Bella Ramsey.

Respecto a su último episodio, todo apunta a que el final de la primera entrega, podría superar esas cifras, y la señal HBO propone números llamativos sobre la mesa y sostiene que los primeros cinco episodios de The Last of Us se están “acercando” al promedio de 30 millones de espectadores, lo que podría implicar que con el resto de los capítulos la serie sobre Ellie y Joel podría superar el récord de espectadores que ostentó House of The Dragon.

¿Cuándo se estrena el último episodio de la primera temporada de The Last of Us?

Atención fanáticos, el episodio final que cerrará la primera temporada de la serie se podrá visualizar el día 12 de marzo.