Este domingo se estrena un nuevo capítulo de The Last of Us en HBO, conoce a continuación el horario en qué se estrena el capítulo.

¿A qué hora sale The Last of Us? Horario de estreno del penúltimo episodio

La serie de HBO “The Last of Us” es todo un éxito para la cadena televisiva de HBO y es que la historia que sigue a Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico es la adaptación al live action del videojuego de Naughty Dog, el que tiene una gran cantidad de fanáticos en todo el mundo.

Semana a semana la serie sorprende y emociona a sus fanáticos quiénes esperan emocionados todos los domingos por un nuevo episodio, lo que ha significado que la cadena televisiva decidiera renovar la serie para una segunda temporada.

¿A qué hora sale el nuevo episodio?

Este domingo se estrena un nuevo episodio de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey en los papeles de Joel y Ellie, este capítulo sería el octavo en estrenarse y el penúltimo de esta primera temporada.

Este 5 de marzo y como todos los domingos el episodio se estrena en HBO y en la plataforma de streaming de HBO Max a las 23:00 horas de Chile, mientras que estos son los horarios para los demás países de Latinoamérica:

20:00 horas - México, Guatemala, Honduras.

- México, Guatemala, Honduras. 21:00 horas - Perú, Colombia, Panamá, Ecuador.

- Perú, Colombia, Panamá, Ecuador. 22:00 horas - Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico.

- Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico. 23:00 horas - Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay.

- Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay. 02:00 horas - España (lunes 6 de marzo).

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

Si bien la segunda temporada de The Last of Us ya fue confirmada por HBO aún no hay una fecha de estreno tentativa para este segundo ciclo, pero se cree que la nueva temporada se tarde un año en estrenarse en HBO Max y en el canal de HBO, por lo tanto los fanáticos tendrán que tener un poco de paciencia para ver a los personajes nuevamente en pantalla.