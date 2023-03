Protagonista de The Last of Us adelanta detalles del final de la primera temporada

La adaptación cinematográfica del video juego ha logrado cautivar a todos los fans gamers. Ahora, la primera entrega de la serie The Lasto f Us está cerca de concluir, pero no se preocupen porque habrá segunda temporada y por tanto hay apocalipsis para rato. Por otro lado, se dio a conocer información valiosa sobre el final que está cerca de ocurrir, puesto que hay una actriz que reveló detalles sobre este. Revisa sus dichos a continuación.

Protagonista de The Last of Us cuenta sobre el final de temporada

Muchos están nerviosos por lo que pasará en el octavo episodio, sin embargo, damos a conocer los dichos de Bella Ramsey, la intérprete de Ellie, quien conversó con la revista Vogue sobre la producción.

Cuando fue consultada sobre el final, la actriz dijo que será algo que generará controversia. “Va a dividir a la gente masivamente, masivamente”.

De hecho, según Ramsey, el penúltimo capítulo que muchos esperan, incluyó algunos de los momentos favoritos de la actríz aunque su producción fue muy dura.

“Fue… agotador”, señaló Ramsey sobre el episodio que sería particularmente violento según Vouge, “pero esos fueron algunos de mis días favoritos en el set. Eso suena realmente masoquista, pero son las escenas que me rompen las que más amo, en cierto modo”.

Aún nos queda ver muchas sorpresas en esta serie, mientras, estaremos atentas a más novedades de la ficción que la está rompiendo en el último tiempo.

¿Cuándo se estrena el octavo capítulo de The Last of Us?

El penúltimo episodio de The Last of Us se estrenará este domingo 5 de marzo por HBO y HBO Max. Y el capítulo final de la serie debutará el próximo domingo 12.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Last of Us?

Por el momento, no existe fecha oficial para el estreno de la segunda entrega de The Last of Us.