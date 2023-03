Revelan imágenes de The Last of Us y pistas del penúltimo capítulo de la temporada

Millones estarán pegados al streaming o la TV este domingo cuando llegue el capítulo 8 de The Last of Us, el penúltimo de la exitosa serie que le ha desgarrado el corazón a quienes sufren con la aventura de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal).

Ya no queda nada para que termine la primera temporada, mientras que la segunda ya está confirmada pero aún no hay detalles salvo de que se empezaría a grabar en un par de meses, aunque nada es oficial.

Y para el octavo capítulo, la trama llegará a un punto crucial de la historia, donde se ha visto en adelantos que Ellie será la protagonista de esta semana, enfrentando nuevas amenzasas y personajes que debutan en la serie. De hecho ya se revelaron nuevas imágenes oficiales con parte del episodio.

¿Cuándo sale el nuevo capítulo?

The Last of Us, episodio 8, llega a HBO y HBO Max este domingo 5 de marzo a las 23:00 horas de Chile.

Tras esto, solo quedará el último capítulo de la serie a estrenarse el 12 de marzo próximo a la misma hora por TV y streaming.

Han sido siete episodios con grandes momentos, donde los fans han disfrutado cómo se ha llevado el videojuego a la pantalla. Lo parecido que son ambos ha sido todo un acierto y alabado por los más fanáticos, mientras que también han existido cambios como la historia de Bill y Frank.

Pero a continuación puedes ver las nuevas imágenes que salieron del capítulo de The Last of Us que está por estrenarse, acompañado del tráiler de HBO de este episodio.

Revisa las imágenes del capítulo 8 de The Last of Us:

Revisa el tráiler del episodo 8 de The Last of Us: