The Last of Us presenta nuevos personajes: Qué pasó con Bill y Frank en el juego de acción

The Last of Us acaba de estrenar otro importante capítulo en donde aparecen nuevos personajes que sin duda serán parte fundamental de la historia de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Como la serie, que ya fue renovada para una segunda temporada debido a su éxito de audiencia, está basada en el popular videojuego estrenado el 2013, hay muchas situaciones que se pueden predecir, pero también es posible que la producción decida cambiar algunas situaciones.

¡ATENCIÓN! SPOILERS DEL JUEGO THE LAST OF US, SI NO QUIERES ENTERARTE QUÉ OCURRIRÁ TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

¿Qué pasó con Bill y Frank en el juego?

Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett) debutaron en la serie en el tercer capítulo de la producción como una pareja establecida que está tratando de sobrevivir en el peligroso mundo apocalíptico.

Originalmente, los dos hombres tenían una relación muy diferente a la que vemos en la serie, aparte del romance. En el videojuego, Bill es un sobreviviente que estuvo preparándose durante toda su vida para el fin del mundo.

Él y su socio, Frank (Bartlett), operan un pequeño y aislado pueblo en Lincoln que han convertido en su hogar, pero luego de una pelea, ya que Frank estaba cansado de las restricciones de Bill, decide dejar el lugar y todo comienza a desmoronarse.

El personaje de Murray Bartlett es mordido por una horda de infectados, por lo que, en una desesperada acción, decide suicidarse para evitar que la infección de Cordyceps lo consuma. Frank muere durante The Last of Us Part I.

Joel, Ellie y Bill se encuentran con su cuerpo colgado, muerto hace mucho tiempo. Bill lo identifica, ya que dice 'es el único idiota que utilizaría una polera así'.