La serie de The Last of Us tuvo este domingo el estreno de su tercer capítulo, descubre a continuación cuántos episodios de la serie quedan y sus fechas de estreno.

¿Cuántos capítulos quedan de The Last of Us? La serie sigue siendo un éxito en HBO

La exitosa serie de HBO adaptación del videojuego The Last of Us, estrenó este domingo su tercer capítulo en el canal de HBO y en la plataforma de streaming HBO Max.

Este nuevo episodio según los fanáticos fue altamente emotivo y emocionante, contando con una duración de 1 hora y 20 minutos, al igual que el episodio debut.

¿Cuántos capítulos quedan?

Ahora los seguidores de la serie se preguntan cuántos capítulos quedan por estrenar en HBO de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Lo serie contará con 9 capítulos, los que se estrenarán semanalmente, con la llegada del 3 episodio solo quedan 6 capítulos por estrenarse, los que llegarán a la plataforma y al canal de HBO en las siguientes fechas:

Capítulo 4: 5 de febrero

5 de febrero Capítulo 5: 12 de febrero

12 de febrero Capítulo 6: 19 de febrero

19 de febrero Capítulo 7: 26 de febrero

26 de febrero Capítulo 8: 5 de marzo

5 de marzo Capítulo 9: 12 de marzo

Segunda temporada confirmada

Luego del estreno de solo 2 episodios HBO confirmó que The Last of Us tendrá un segundo ciclo.

La serie basada en el videojuego de Naughty Dog ha resultado ser un gran éxito para HBO ya que ha encantado a los fanáticos con la adaptación bien realizada por la cadena televisiva y además ha enganchado a los poco conocedores del juego.

Es importante recordar que la serie sigue la historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en una travesía en un mundo post-apocalíptico en donde un hongo infectó a la mayoría de la población y los convirtió en monstruos, similares a los zombies.

Si eres seguidor de la serie puedes conocer a continuación el avance del cuarto capítulo que se estrena el domingo 5 de febrero tanto en TV como en HBO Max a las 23:00 horas de Chile: