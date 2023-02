Ya hay fecha: este día termina The Last of Us y la primera temporada

Este 26 de febrero se estrenó en HBO y HBO Max el séptimo capítulo de “The Last of Us”, comenzando así la recta final de la serie adaptación al live action que significó un éxito rotundo para la cadena televisiva.

La historia que sigue a Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, en este mundo post-apocalíptico donde ambos se encuentran tratando de sobrevivir entre los monstruos infectados por el Cordycep, sorprende cada semana a los fanáticos que siguen la serie y es que entre sus comentarios se destaca lo bien adaptada que está la producción de HBO.

Con capítulos que se estrenan cada domingo a las 23:00 horas de Chile, conoce cuándo termina la serie y cuántos episodios quedan para su final a continuación.

Este día termina la primera temporada

La serie de The Last of Us tendrá un total de 9 capítulos, de los que actualmente se han estrenado 7, ya que este domingo se estrenó el nuevo episodio. Con esto quedan solo dos capítulos por estrenarse, el 8 y 9, los que llegarán a la plataforma y el canal de HBO el domingo 5 y 12 de marzo.

Esto quiere decir que la serie finalizará el próximo domingo 12 de marzo, aunque esto solo será el final de su primera temporada y es que HBO ya confirmó que la serie tendrá un segundo ciclo, aunque aún no existen mayores detalles de su fecha de estreno o algo más, lo que sí sabemos es que adaptará el segundo videojuego de Naughty Dog.

Sin existir muchos detalles de esta segunda temporada, si nos podemos adelantar a decir que con el éxito que ha significado para la cadena televisiva seguramente no tendremos que esperar mucho para ver nuevamente en pantalla a Pascal y Ramsey en sus papeles de Joel y Ellie, ya que es posible de que se demore más o menos un año en estrenarse el nuevo ciclo.