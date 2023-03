¿A qué hora se estrena The Last of Us? Hoy es el gran final de la primera temporada

Este domingo llega a su fin la primera temporada de The Last of Us, serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal en el papel de Joel Miller y Bella Ramsey en el papel de Ellie Williams..

Siendo una de las series más populares del momento y una de las que mantiene a Pedro Pascal como uno de los actores más populares de Hollywood, la serie tendrá su final de temporada en un nuevo horario.

¿A qué hora se estrena el último capítulo de The Last of Us?

El capítulo 9 y último de esta temporada llega a las pantallas de HBO y HBO Max este domingo 12 de marzo a las 22:00 horas de Chile, una hora antes de su estreno habitual debido al cambio de hora en Estados Unidos, por lo que con esto los espectadores podrán disfrutar el final de la serie antes de lo esperado.

En cuanto al resto de latinoamérica The Last of Us estrenará su final de temporada en el siguiente horario:

19:00 horas - México, Guatemala, Honduras.

- México, Guatemala, Honduras. 20:00 horas - Perú, Colombia, Panamá, Ecuador.

- Perú, Colombia, Panamá, Ecuador. 21:00 horas - Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico.

- Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico. 22:00 horas - Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay.

La serie ya cuenta con una segunda parte confirmada por HBO pero hasta el momento para los fanáticos no hay muchos detalles al respecto, lo que sí, se espera que la serie se estrene en un año más, por lo tanto no tendremos que esperar demasiado para ver a los personajes de Joel y Ellie nuevamente en las pantallas de la cadena televisiva.

Cabe destacar que la serie en su octavo capítulo fue visualizado por un total de 8.1 millones de personas en Estados Unidos, siendo el episodio con la mayor cantidad de audiencia hasta el momento de la serie.